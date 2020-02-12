"В Юрмале был горячий приём": MONATIK о знакомстве с Александром Гудковым и гастролях в Латвии

- Вы часто радуете Латвию своими выступлениями. Ваши гастроли проходили уже в нескольких городах - в Риге, Лиепае, Юрмале. Где Вам понравилось больше всего?

- Я очень люблю Вильнюс, Ригу, Таллинн и Юрмалу. А в прошлом году мы впервые посетили с концертной программой Лиепаю. В Балтии всегда невероятно тёплая и прекрасная публика. Настолько же горячий приём был и в Юрмале - в "Дзинтари", с первой же песни зал тепло нас принял. Мы очень счастливы, что в этот раз приезжаем с ещё большим составом и сможем показать ещё более детально нашу масштабную программу уважаемому зрителю. Я уже в предвкушении наших предстоящих концертов и встреч!

Галерея: MONATIK в Юрмале

- Есть ли у Вас какая-то необычная история, случай, который произошёл с Вами в Латвии. Может быть, кто-то из латвийских поклонников Вас удивил?

- В воспоминаниях исключительно тёплые приёмы и очень гостеприимные люди. Именно на выступлении в Риге впервые попросили исполнить "на бис" произведение "МоиМ". Это было очень впечатляюще и запомнилось навсегда.

- Как Вы считаете, наши города Рига и Юрмала вдохновляют? Может быть, Вы что-то сочинили или в голову пришла какая-то идея, пока Вы гостили у нас?

- Это невероятно вдохновляющие города. Мне безгранично импонирует отношение людей к своим культурным ценностям, то, как они сумели сохранить свою архитектуру. Это впечатляет! Учитывая то, что дороги - это довольно утомительно, для меня это всегда время, когда я могу зафиксировать свои идеи. Именно так, по пути на гастроли, и написался третий сольный альбом MONATIK "LOVE IT ритм", а также создаются композиции для будущих артистов MONATIK Corporation.

Monatik ФОТО: Пресс-фото

- Расскажите о Ваших впечатлениях от съёмки в Comment Out.

- Я очень рад знакомству с Александром Гудковым и Владимиром Маркони, а также с их потрясающей креативной командой. Всегда восхищался их чувством юмора и восприятием жизни. Мы рады, что нам удалось сделать новогодний киевский выпуск. Эмоции от съёмок Comment Out похожи с теми, которые я получил на американских горках - "то вверх, то вниз" (улыбается).