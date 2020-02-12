Стоматологов попытаются привлечь в регионы

Подобные механизмы поддержки для медицинских работников действуют с 2018 года — медик, который соглашается работать за пределами столицы в течение не менее чем пяти лет, предоставляя оплаченные государством услуги, может получить единоразовую компенсацию за переезд на каждого члена семьи, а также финансовую поддержку в течение первых двух лет для покрытия бытовых расходов.

Правительство на этой неделе одобрило предложения Министерства здравоохранения, которые призваны улучшить доступность стоматологической помощи для детей в регионах путем привлечения стоматологов к предоставлению оплачиваемых государством услуг за пределами Риги в течение по меньшей мере пяти лет.

Например, врач, имеющий супруга и двух детей, за работу в одном из регионов за пределами Риги может получить компенсацию в размере около 13 тысяч евро в течение пяти лет.