Ср, 12.02.2020
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Стоматологов попытаются привлечь в регионы

Иллюстративное фото

ФОТО: STAFF / REUTERS

В поисках решения проблемы нехватки стоматологов за пределами Риги Министерство здравоохранения разработало предложения о механизмах финансовой поддержки для тех специалистов, которые выбирают работу в регионах. Об этом пишет газета Diena.

Подобные механизмы поддержки для медицинских работников действуют с 2018 года — медик, который соглашается работать за пределами столицы в течение не менее чем пяти лет, предоставляя оплаченные государством услуги, может получить единоразовую компенсацию за переезд на каждого члена семьи, а также финансовую поддержку в течение первых двух лет для покрытия бытовых расходов. 

Правительство на этой неделе одобрило предложения Министерства здравоохранения, которые призваны улучшить доступность стоматологической помощи для детей в регионах путем привлечения стоматологов к предоставлению оплачиваемых государством услуг за пределами Риги в течение по меньшей мере пяти лет. 

Например, врач, имеющий супруга и двух детей, за работу в одном из регионов за пределами Риги может получить компенсацию в размере около 13 тысяч евро в течение пяти лет. 

Финансовая поддержка в виде компенсаций медикам, которые решили работать в регионах, будет доступна до конца 2023 года.

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