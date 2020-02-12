Михаил Казиник приглашает всех на гала-концерт "Удивительные приключения музыки"

В первом отделении Михаил Казиник в присущей ему блистательной манере расскажет удивительные истории из жизни гениальных композиторов, а также научит всех зрителей слушать и понимать классическую музыку. Аккомпанировать маэстро будут замечательные музыканты - Борис Казиник (скрипка) и Станислав Соловьев (фортепиано).

"Этот рижский концерт станет совершенно особенным, - рассказывает маэстро Михаил Казиник. - Взрослым и детям предстоит, во-первых, убедиться в том, что классическая музыка может быть необычайно весёлой, смешной и радостной. Во-вторых, я продемонстрирую, насколько дети могут быть талантливы. Некоторые из присутствующих в зале впервые подойдут к роялю и заиграют вместе со мной. Весь концерт пройдёт как весёлые приключения музыки. С нетерпением жду встречи с вами, друзья!".

ФОТО: Пресс-фото

Второе отделение полностью посвящено чествованию победителей международного конкурса "Восходящие звезды", который уже в 11-ый раз проходит в Риге под патронажем Михаила Казиника. Это событие всегда грандиозное, так как мы наблюдаем за рождением и становлением новых артистов, которых ждет удивительное будущее в мире музыки. Многие из лауреатов конкурса уже с успехом выступают на мировой сцене, поражая зрителей мастерством и глубиной исполнения. Ежегодно в конкурсе участвуют около 100 соискателей из более, чем тридцати стран мира. И Латвия всегда представлена виртуозными, интересными конкурсантами. Этот год не станет исключением, и зрителей гала-концерта ждет насыщенная, профессиональная и очень интересная программа.

Концерт 1 марта является частью ежегодного музыкального фестиваля "Дни Михаила Казиника", который в этот раз проходит в Риге с 27 февраля по 1 марта. Это долгожданное событие для ценителей и знатоков классической музыки, а также для всех, кто желает к ней приобщиться. Блистательный Михаил Казиник с каждым годом расширяет программу своего пребывания в Риге, охватывая все больше слушателей, приобщая их к бессмертному наследию великих музыкантов.