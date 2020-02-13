10 самых романтичных песен для ужина в День всех влюбленных
Секретный ингредиент любого романтического ужина - любовь. Совершенно не имеет значения, что вы будете есть - изысканные блюда, домашнюю выпечку, десерт или решите заказать пиццу. Главный плюс - это уникальная возможность побыть вдвоем и насладиться друг другом. Для такого особенного вечера нужна и особенная музыка.
Предлагаем список из 10 самых романтичных песен всех времен.
1. Whitney Houston - I Will Always Love You (1992)
2. Celine Dion - My Heart Will Go On (1997)
3. Bryan Adams - Have You Ever Really Loved A Woman? (1996)
4. Elvis Presley - Love Me Tender (1956)
5. Barry White - Never, Never Gonna Give Ya Up (1973)
6. Stevie Wonder - I Just Called To Say I Love You (1984)
7. Chris De Burgh - Lady In Red (1986)
8. Sting - Shape Of My Heart (1993)
9. Oasis - Wonderwall (1995)
10. Eric Clapton - Wonderful Tonight (1977)