Чт, 13.02.2020
Я больше не хочу видеть или чувствовать что-то подобное. Находиться в таком месте... Я не был на войне, но смерть в воздухе, что там обитала... Это что-то ужасное. Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции, о трагедии в Золитуде

10 самых романтичных песен для ужина в День всех влюбленных
Из архива TVNET

Музыка. Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

Секретный ингредиент любого романтического ужина - любовь. Совершенно не имеет значения, что вы будете есть - изысканные блюда, домашнюю выпечку, десерт или решите заказать пиццу. Главный плюс - это уникальная возможность побыть вдвоем и насладиться друг другом. Для такого особенного вечера нужна и особенная музыка. 

Предлагаем список из 10 самых романтичных песен всех времен.


1. Whitney Houston - I Will Always Love You (1992)

2. Celine Dion - My Heart Will Go On (1997)

3. Bryan Adams - Have You Ever Really Loved A Woman? (1996)

4. Elvis Presley - Love Me Tender (1956)

5. Barry White - Never, Never Gonna Give Ya Up (1973)

6. Stevie Wonder - I Just Called To Say I Love You (1984)

7. Chris De Burgh - Lady In Red (1986)

8. Sting - Shape Of My Heart (1993)

9. Oasis - Wonderwall (1995)

10. Eric Clapton - Wonderful Tonight (1977)

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