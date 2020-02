10 самых романтичных песен для ужина в День всех влюбленных

Предлагаем список из 10 самых романтичных песен всех времен.



1. Whitney Houston - I Will Always Love You (1992)

2. Celine Dion - My Heart Will Go On (1997)

3. Bryan Adams - Have You Ever Really Loved A Woman? (1996)

4. Elvis Presley - Love Me Tender (1956)

5. Barry White - Never, Never Gonna Give Ya Up (1973)

6. Stevie Wonder - I Just Called To Say I Love You (1984)

7. Chris De Burgh - Lady In Red (1986)





8. Sting - Shape Of My Heart (1993)





9. Oasis - Wonderwall (1995)