Минет и кунилингус: девушки, не стесняясь в выражениях, раскрыли главный секрет!

В самом начале выпуска Татьяна Мингалимова призналась, что допустила страшную ошибку, когда давала интервью: "Меня спросили - вот есть курсы по минету, а по кунилингусу? Я говорю, слушайте, такая беда - у нас в стране реально нет таких курсов, и мужчины не хотят на них идти". После чего, по словам Татьяны, огромное число подписчиков стали скидывать ей ссылки на аккаунты Виктории в соцсетях. Как оказалось,

именно у нее как раз есть курсы по кунилингусу, и это действительно большая редкость, поскольку даже в "школах секса" такие программы обычно не предусмотрены.

С чего все началось?

Как рассказала Вика, она решила сделать такой курс после того, как получила множество запросов "как сделать куни?".

Викси опросила более ста женщин, которые подробно описали, как они хотели бы, чтобы им делали кунилингус. Она это все распечатала, поделила предпочтения по цветам и в соответствии с этим составила свой курс по кунилингусу.

В ходе разговора выяснилось, что у Виктории есть также курс "по глубокому горловому минету", и она выполняет фантастические - реально цирковые - фокусы "на заданную тему"…

Началось все с того, что она просто, чтобы как-то привлечь к себе внимание, стала снимать на видео в Instagram, как запихивать себе в рот банан. Бананы становились все больше…

"Я училась.

Я прям взяла мужика и говорю ему: давай тренироваться. В конце концов я вышла за этого мужчину замуж, конечно, потому что натренировалась,

- призналась Виктория. - Еще когда не было мужа, у меня была идея фикс, что "мне нужно всунуть", и я прям целенаправленно каждый вечер запихивала в себя пипиську, чтобы она в один прекрасный день наконец-то поместилась.

И вот спустя какое-то время, когда она уже успешно туда залезла, я начала снимать какие-то видео, и мне стали писать девчонки о том, что, мол, Вика, открывай курсы. Я подумала - какие курсы? Я буду запихивать что-то себе в рот, и мне будут платить за это деньги?"

Тогда Вика, которая является профессиональным тренером, подумала, что

все надо объяснять не с точки зрения психолога - "раскрой свою внутреннюю женщину и дай пипиське туда уже залететь", а просто: тут выдыхаем, тут голову туда-сюда...

Так возник курс. Она собрала контрольную группу у себя на кухне и провела первый пробный тренинг. Когда все прошло успешно, когда "у всех все поместилось", все пришли домой и еще раз все проверили, только тогда Вика объявила набор в первую "живую" группу. И этот курс она ведет уже полтора года, а число женщин, прошедших его, исчисляется не одной тысячей.

Почему мужчинам это нравится?

На вопрос ведущей: "Мужчинам это реально больше нравится, чем просто обычный минет?" - Вика ответила со свойственной ей прямомотой:

"Не то чтобы больше нравится - просто другие ощущения совсем. Вот почему они лезут в задницу? Потому что там туго. Вот и в глотке тоже просто туго. Вот и все".

Виктория добавила, что "на члене очень много нервных окончаний, и в основном все они находятся на головке, и как раз вот это давление максимальное, компрессия будет приходится именно на головку члена, когда она окажется у тебя в глотке".

"Каждый дрочит как он хочет, как говорится. И если ты попробуешь в глотку, то, скорее всего, тебе понравится, ну а если не попробуешь - можешь спокойно без этого обходиться и так же получать оргазмы, как до этого получал", - резюмировала Викси.