Бусулис: "Этот праздник пришел в Латвию без разрешения"

"Я не чувствую День Валентина. Мне кажется, что этот праздник пришел в Латвию без разрешения. Восьмое марта и День матери для меня куда ближе. А вообще, чем больше праздников, чтобы поздравлять наших дам - тем лучше", - считает певец.