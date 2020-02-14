Бусулис: "Этот праздник пришел в Латвию без разрешения"

Латвийский исполнитель Интарс Бусулис выразил свое мнение про День святого Валентина. Об этом пишет Privātā Dzīve.
Оказывается, мужчине не так уж сложно угодить - достаточно лишь нижнего белья.
"Мужчине многого не надо. Конечно, если он аккуратный человек, достаточно мелочей. Немного внимания, когда говорят нежные слова или крепко обнимают. Пара носков и трусов всегда пригодится, потому что дырки в этих предметах одежды появляются очень быстро", - отмечает Бусулис.
Для артиста - это не самый любимый праздник.
"Я не чувствую День Валентина. Мне кажется, что этот праздник пришел в Латвию без разрешения. Восьмое марта и День матери для меня куда ближе. А вообще, чем больше праздников, чтобы поздравлять наших дам - тем лучше", - считает певец.
Напомним, Интарс Бусулис женат уже примерно 18 лет. Вместе с супругой Ингой они растят четырех детей - Яниса, Амелию, Эмилию и сына Ленни.