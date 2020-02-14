Пт, 14.02.2020
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Бусулис: "Этот праздник пришел в Латвию без разрешения"

Интарс Бусулис

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Латвийский исполнитель Интарс Бусулис выразил свое мнение про День святого Валентина. Об этом пишет Privātā Dzīve. 

Оказывается, мужчине не так уж сложно угодить - достаточно лишь нижнего белья.

"Мужчине многого не надо. Конечно, если он аккуратный человек, достаточно мелочей. Немного внимания, когда говорят нежные слова или крепко обнимают. Пара носков и трусов всегда пригодится, потому что дырки в этих предметах одежды появляются очень быстро", - отмечает Бусулис.

Для артиста - это не самый любимый праздник.

"Я не чувствую День Валентина. Мне кажется, что этот праздник пришел в Латвию без разрешения. Восьмое марта и День матери для меня куда ближе. А вообще, чем больше праздников, чтобы поздравлять наших дам - тем лучше", - считает певец. 

Напомним, Интарс Бусулис женат уже примерно 18 лет. Вместе с супругой Ингой они растят четырех детей - Яниса, Амелию, Эмилию и сына Ленни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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