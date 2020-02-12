Facebook обнаружил и ликвидировал фейковые профили российской разведки

"Несмотря на то, что люди пытаются скрыть свою идентичность и координацию, в ходе нашего расследования мы обнаружили связь с российской военной разведкой", - сказано в сообщении Facebook.

Facebook сообщил, что заблокировал 78 аккаунтов, 11 страниц и 29 групп, а также четыре аккаунта в Instagram "за нарушение политики против иностранного или правительственного вмешательства".

Ранее Facebook уже сталкивался с попытками разных правительств и политических организаций посредством социальной сети распространить ложную информацию.

Несмотря на все трудности, Facebook время от времени сообщает, что остановил кампании по дезинформации разных стран, в том числе, и России.

Министерство обороны Российской Федерации пока не прокомментировало последнее заявление Facebook.

Ранее Москва отрицала упреки Запада в политическом вмешательстве, в том числе и обвинения комиссии по расследованиям особого прокурора США Роберта Миллера, что Россия использовала социальные сети для того, чтобы повлиять на выборы президента США в 2016 году.

Руководитель отдела кибер-безопасности Facebook Натаниэль Глетчер рассказал, что для своих последних операций Россия использовала более 100 фейковых профилей в Facebook и Instagram.

Чаще всего, по словам Глетчера, в фейковых профилях было написано, что это журналисты. Профили использовались для общения с местными СМИ и политиками, с целью распространить ложную информацию о спорных политических вопросах, обвинениях в коррупции, этническом давлении в оккупированном Крыму, или атаке на самолет из Малайзии над оккупированным Донбассом в 2014 году.

"Мы уже какое-то время знаем, что эти люди ищут аутентичные голоса, чтобы усилить значение своей версии", - сказал Глетчер в интервью агентству Reuters.

"По большей части, это классическая разведывательная операция, в ходе которой идет манипулирование стратегически важными индивидами для достижения лучших результатов", - сказал он.

Несмотря на то, что российские фейковые профили привлекли только несколько тысяч подписчиков, результата достичь удалось - местные СМИ опубликовали ряд статей, указал представитель предприятия по анализу СМИ Graphika Бен Ниммо.

"Смыслом этой операции было отравление колодца информации посредством несуществующих людей, чтобы в местных СМИ появились прокремлевские и антизападные версии событий", - сказал Ниммо.

Также Facebook опубликовал пару примеров.

ФОТО: Facebook