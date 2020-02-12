Офицера-подводника уволили за брань в адрес портрета Путина

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитана-лейтенанта Олега Лавренчука, уволили с военной службы за пьянство на базе ВМФ России в сирийском порту Тартус. Также, будучи в нетрезвом виде, он ругался на портрет Путина. Об этом сообщает "Коммерсант".
30 июня 2019 года Лавренчука в пьяном виде задержала военная полиция. Он был агрессивным, а когда его привезли в военную комендатуру, принялся ругаться матерными словами, в том числе и в адрес портрета президента России Владимира Путина. Спустя время, Лавренчук признал вину и раскаялся. Ему вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии, но в августе уволили по факту грубого дисциплинарного проступка.
Лавренчук служил на флоте почти 18 лет, до пенсии оставалось чуть больше дух лет. Адвокат, призывая восстановить офицера на службе, сослался на то, что у подводника есть ребенок и квартира в ипотеку.
Лавренчук на суде заявил, что пил из-за подавленности, потому что командировку продлили еще на пять месяцев, и происходило это не на службе, поэтому никак не отразилось на боевой готовности подразделения.
Ни Севастопольский гарнизонный военный суд, ни апелляционный - не восстановили подводника на службе.