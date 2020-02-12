Офицера-подводника уволили за брань в адрес портрета Путина

30 июня 2019 года Лавренчука в пьяном виде задержала военная полиция. Он был агрессивным, а когда его привезли в военную комендатуру, принялся ругаться матерными словами, в том числе и в адрес портрета президента России Владимира Путина. Спустя время, Лавренчук признал вину и раскаялся. Ему вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии, но в августе уволили по факту грубого дисциплинарного проступка.