Чт, 13.02.2020
Если верить следствию, грубо говоря, латыши ее спросили, правда ли, что ее друг со свадьбы — сотрудник ФСБ, а она сказала, что да. [] Антонина говорит, что это он на нее и донес Константин Зимин, отец Антонины, которую обвинили в госизмене в пользу Латвии
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Made in LV
  • Фото: Знаменитости собрались на премьере картины "Встреча выпускников 2"

Фото: Знаменитости собрались на премьере картины "Встреча выпускников 2"

В среду, 12 февраля, на большие экраны вышел комедийный фильм Андрея Экиса "Встреча выпускников 2"

В разговоре с TVNET солист группы Dzelzs vilks Юрис Каукилис (один из исполнителей главных ролей) рассказал, что для него съемки были настоящим вызовом. Роль пришлось выучить наизусть. Артист признался, что уже готовится третья часть картины. 

Самое тяжелое для начинающего актера было проснуться рано утром и отправиться на съемочную площадку, но он постепенно привык. 

"Встреча выпускников 2" рассказывает про трех друзей - Нила, Тома и Андриса. Их жизнь прекрасна - Том собирается женится и выпустил новый альбом, Нил готовится к марафону, а Андрис почти встретил женщину своей мечты. Парни собираются организовать для Тома мальчишник, куда приходит их хороший друг Раймонд. 

В итоге все идет не так гладко...

Последние новости

НАВЕРХ