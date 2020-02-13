Фото: Знаменитости собрались на премьере картины "Встреча выпускников 2"

В разговоре с TVNET солист группы Dzelzs vilks Юрис Каукилис (один из исполнителей главных ролей) рассказал, что для него съемки были настоящим вызовом. Роль пришлось выучить наизусть. Артист признался, что уже готовится третья часть картины.

Самое тяжелое для начинающего актера было проснуться рано утром и отправиться на съемочную площадку, но он постепенно привык.

"Встреча выпускников 2" рассказывает про трех друзей - Нила, Тома и Андриса. Их жизнь прекрасна - Том собирается женится и выпустил новый альбом, Нил готовится к марафону, а Андрис почти встретил женщину своей мечты. Парни собираются организовать для Тома мальчишник, куда приходит их хороший друг Раймонд.