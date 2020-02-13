Самый богатый человек за баснословные деньги купил виллу
Исполнительный директор Amazon Джефф Безос, которого считают самым богатым человеком на Земле, имеет много роскошной недвижимости. Ее стало больше - за 165 миллионов американских долларов он приобрел дом медиа-магната Дэвида Джеффена. Вилла - особенная, она построена для представителя империи Warner Bros.
Сделка стала новым рекордом на рынке недвижимости Лос-Анджелеса, сообщает Wall Street Journal. Прошлый рекорд - 150 млн долларов США.
Безосу теперь принадлежит легендарное поместье, спроектированное в 1930-х годах для Джека Уорнера, бывшего в то время президентом кинокомпании Warner Bros.
Площадь нового особняка Безоса в георгианском стиле составляет 1260 квадратных метров, территория участка - 3,6 га. Вилла имеет террасы и сады, два гостевых домика, несколько теплицы, теннисный корт, бассейн, поле для гольфа на девять лунок и автокорт с собственным сервисным гаражом, пишет Forbes.
В свою очередь Realtor.com сообщает, что у Безоса уже достаточно недвижимости - здания в окрестностях Центрального парка в Нью-Йорке, Вашингтоне, Техасе и Беверли-Хилз.