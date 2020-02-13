"Домашний арест" Семена Слепакова на ТНТ: первый и единственный показ на телеэкранах

17 февраля в 22:00 ТНТ в коллаборации с видеоплатформой Premier запускает новую линейку комедийных и драматических сериалов "PREMIER представляет".

Первым будет "Домашний арест" Семена Слепакова – один из самых нашумевших сериалов последних лет. В течение года зритель увидит телевизионные премьеры таких популярных драматических сериалов, как "Звоните ДиКаприо!" (реж. Жора Крыжовников), "Бихэппи" (реж. Андрей Джунковский), "Обычная женщина" (реж. Борис Хлебников) и многих других, в том числе не выходивших до этого ни на видеоплатформе, ни в эфире на ТВ.

Галерея: сериал "Домашний арест"

Детали пока держатся в секрете.

Роман Петренко, директор ТНТ: "ТНТ известен, прежде всего, своими популярными комедийными сериалами. В 2019 году — 8 из 10 самых популярных сериалов страны среди аудитории 14-44 — это сериалы ТНТ.

В 2020 году ТНТ расширит свое жанровое предложение в новой сериальной линейке, стартующей в 22 по будням с понедельника по четверг.

Зритель увидит премьеры лучших российских сериалов видеоплатформы PREMIER в широком диапазоне жанров — от комедии до триллера и фантастики. Все сериалы будут показаны в эфире телеканала ТНТ только один раз".

Действие сериала разворачиваются в вымышленном городе Синеозерске, где местный мэр Аркадий Аникеев (Павел Деревянко) живет в свое удовольствие — осваивает бюджет и наплевательски относится к горожанам. Однажды он попадается на взятке и по приговору суда отправляется под домашний арест. Только отбывать наказание Аникееву предстоит не в шикарном особняке, а в обычной коммуналке по прописке, где он родился и вырос. Помимо ужасных бытовых условий, от которых мэр уже давно отвык, в квартире его ждут жильцы. В том числе и бывший сосед, экскаваторщик Самсонов (Александр Робак), с которым у Аникеева сложились не самые теплые отношения.

Помимо Павла Деревянко и Александра Робака в сериале сыграли Сергей Бурунов, Светлана Ходченкова, Анна Уколова, Гоша Куценко, Роман Мадянов, Марина Александрова, Олеся Судзиловская, Альбина Тиханова и другие.

Режиссером сериала стал Петр Буслов ("Бумер", "Высоцкий. Спасибо, что живой"), который также появляется в одной из эпизодических ролей. Продюсер и автор сценария — Семен Слепаков.

Сериал удостоился признания среди представителей кино- и теле телеиндустрии, получив "Нику" в номинации "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа", спецприз от ТЭФИ-Содружество и сразу 8 наград от Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

По версии АПКиТ "Домашний арест" стал лучшим комедийным сериалом, Семен Слепаков и Максим Туханин лучшими сценаристами, Петр Буслов лучшим режиссером, Руслан Габдрахманов лучшим режиссером монтажа, Татьяна Хречкова лучшим кастинг-директором, Павел Деревянко лучшим актером, а Тимофей Трибунцев и Альбина Тиханова лучшими актерами второго плана.

В начале 2020 года Павел Деревянко, сыгравший в сериале "Домашний арест", стал лауреатом премии "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении".

"Домашний арест" возглавил рейтинг лучших сериалов 2018 года по версии редакции сайта "Кинопоиск".

Никита Михалков, режиссер: "Это современный Гоголь. Я даже позвонил Семену и поздравил его. Это очень талантливо, очень весело. Я представил себе, если бы эту историю рассказал какой-нибудь другой режиссер, то получилась бы ужасная чернуха. А это сделано с любовью ко всем людям, и даже к этому губернатору-идиоту".

Владимир Познер, ведущий: "Я получил колоссальное удовольствие от сериала, и от того, что наконец-то сумели немножко над собой посмеяться, а то мы такие серьезные, когда речь идет о нас".

Юрий Дудь, блогер: "Домашний арест" просто летопись, а не сериал".

Сергей Бурунов, актер: "В жизни каждого артиста попадаются такие проекты, ну их можно перечесть по пальцам одной руки. Как говорил один из моих любимых артистов Гари Олдман: «Хороший сценарий не нужно читать, его нужно считывать». В том смысле, что не нужно ничего придумывать, мне как актеру нужно было просто считать, что написано и повторить".