Смерть автоспортсмена после драки: задержан сотрудник VUGD

Уголовное дело по факту смерти Элексиса было возбуждено Государственной полицией, но позднее расследование дела переняло IDB.

Пресс-секретарь бюро Диана Петерса рассказала, что в рамках уголовного процесса за нанесение телесных повреждений задержано должностное лицо VUGD.

В ближайшее время будет принято решение о мере пресечения.

В Латвии закон предусматривает различные меры пресечения. Наиболее серьезной мерой является арест, решение о котором принимается судом по инициативе следственного органа.

​В интересах следствия IDB в настоящее время не предоставляет более подробную информацию, поэтому неизвестно, какое именно предусмотренное Уголовным законом преступление вменяется должностному лицу VUGD.

Пресс-секретарь VUGD Агрита Витола рассказала, что VUGD проводит проверку фактов и сотрудничает с IDB.

Контекст:

В конце января погиб мазсалацский автоспортсмен Ник Элексис.

Конфликт, переросший в драку и закончившийся смертью молодого мужчины, произошел во время празднования дня рождения одного из сотрудников VUGD в гостевом доме Vālodzes.

Вечером между парнем и организатором вечеринки произошла ссора, которая переросла в драку. Известно, что мужчины били друг друга, однако дальнейшие события не ясны.

Ник после драки ушел в неизвестном направлении, и через пару часов подняли тревогу. Парень пропал. Спустя примерно пятнадцать часов он был найден мертвым во дворе одного из частных домов.

Согласно официальной версии, молодой человек умер от переохлаждения. Однако родные подозревают, что причиной смерти могли стать тяжелые телесные повреждения, полученные в ходе конфликта.