В России полиция допросила Водонаеву из-за поста об абортах

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Организаторы "Марша Немцова" подали в мэрию Москвы уведомление, что акция пройдет 29 февраля.
- Мосгорсуд признал законным приговор фигуранту "московского дела" Егору Жукову, а на директора ФБК Ивана Жданова завели новое уголовное дело.
- Полиция допросила телеведущую Водонаеву из-за поста об абортах.
Видео: ГЛАВНОЕ | 13.02.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.