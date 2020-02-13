Чт, 13.02.2020
Что касается "родителя № 1 и родителя № 2"… Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама. Владимир Путин, президент России
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В России полиция допросила Водонаеву из-за поста об абортах

ФОТО: Кадр из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Организаторы "Марша Немцова" подали в мэрию Москвы уведомление, что акция пройдет 29 февраля.
  • Мосгорсуд признал законным приговор фигуранту "московского дела" Егору Жукову, а на директора ФБК Ивана Жданова завели новое уголовное дело.
  • Полиция допросила телеведущую Водонаеву из-за поста об абортах.

Видео: ГЛАВНОЕ | 13.02.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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