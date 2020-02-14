Экс-супруг Лолиты кормил ее опасными пищевыми добавками

"Во время семейной жизни Иванов под предлогом заботы о здоровье давал жене БАДы. Когда Лолита с ним рассталась, она решила проверить, что это за вещества, и направила их на исследование. Оказалось, они наносят вред организму. С этим мы тоже будем разбираться", - цитирует Жорина издание.

Выяснилось также, что Иванов был женат несколько раз и сам запутался в своих браках.

Напомним, Лолита уличила супруга в измене. Оказывается, мужчина почти два года встречался с любовницей - Ольгой Кулиевой из Минска. Певица обнаружила, что интимные переписку супруга на ноутбуке, который сама же ему подарила. Мужчина не просто завел интригу. Он делал любовнице подарки за счет певицы. Артистка отмечает, что мужчина был настоящим манипулятором. Согласно фактам, которые предоставила певица, она настаивает на признании их брака фиктивным.