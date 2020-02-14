Фото: Регина Тодоренко показала идеальную фигуру на отдыхе

Российская телеведущая Регина Тодоренко, которая в декабре 2018 года стала мамой. Всего за несколько месяцев она смогла вернуть свои идеальные параметры.
Звезда старается сохранять фигуру в идеальном состоянии. Подтверждение тому – новое фото с отдыха на Мальдивах, которые Регина делится в Instagram.
Можно хватить фотографа, Instagram-фильтры или фотошоп, но безупречная фигура телеведущей - это ее строгой диеты и регулярных занятий спортом. Тодоренко регулярно на своей странице в соцсетях делится секретами похудения и эффективными упражнениями.
"Такое прекрасное ощущение внутри! Когда занимаешься практикой, бывает так сложно, что хочется плакать, но на все трудности стараешься отвечать улыбкой! А потом переносишь все эти ощущения в жизнь и так же положительно воспринимаешь не самые простые моменты" - делится она.
Известно, что на Мальдивы Регина отправилась вместе с сыном Майклом, а супруг Влад Топалов остался в Москве.
"Он работает, как и все остальные отцы, которых дети видят уставшими и вымотанными только по вечерам после работы. Такие рамки - последствия общепринятых норм: мама смотрит за ребенком, папа на работе!" - объясняет Тодоренко отсутствие мужа своим подписчикам.