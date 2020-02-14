Пт, 14.02.2020
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Фото: Регина Тодоренко показала идеальную фигуру на отдыхе

Регина Тодоренко

ФОТО: https://www.instagram.com/reginatodorenko/коллаж TVNET

Российская телеведущая Регина Тодоренко, которая в декабре 2018 года стала мамой. Всего за несколько месяцев она смогла вернуть свои идеальные параметры. 

Звезда старается сохранять фигуру в идеальном состоянии. Подтверждение тому – новое фото с отдыха на Мальдивах, которые Регина делится в Instagram. 

Можно хватить фотографа, Instagram-фильтры или фотошоп, но безупречная фигура телеведущей - это ее строгой диеты и регулярных занятий спортом. Тодоренко регулярно на своей странице в соцсетях делится секретами похудения и эффективными упражнениями. 

"Такое прекрасное ощущение внутри! Когда занимаешься практикой, бывает так сложно, что хочется плакать, но на все трудности стараешься отвечать улыбкой! А потом переносишь все эти ощущения в жизнь и так же положительно воспринимаешь не самые простые моменты" - делится она. 

Известно, что на Мальдивы Регина отправилась вместе с сыном Майклом, а супруг Влад Топалов остался в Москве. 

"Он работает, как и все остальные отцы, которых дети видят уставшими и вымотанными только по вечерам после работы. Такие рамки - последствия общепринятых норм: мама смотрит за ребенком, папа на работе!" - объясняет Тодоренко отсутствие мужа своим подписчикам. 

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