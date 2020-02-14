Фото: Регина Тодоренко показала идеальную фигуру на отдыхе

"Такое прекрасное ощущение внутри! Когда занимаешься практикой, бывает так сложно, что хочется плакать, но на все трудности стараешься отвечать улыбкой! А потом переносишь все эти ощущения в жизнь и так же положительно воспринимаешь не самые простые моменты" - делится она.