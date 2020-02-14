Фото: Звездное небо в День святого Валентина для всех влюбленных

Так, в выставке "Письма к Тео" пульсирует дух художника – можно буквально физически ощутить его острое одиночество.

"В такие моменты хочется обнять любимого человека и никогда его не отпускать. "Космос", конечно, выставка совсем иного толка. И хотя она позволяет в полной мере ощутить масштабы вселенной и хрупкость человека, мультимедийное шоу все же навевает не меланхоличное, а романтическое настроение", - рассказывает сооснователь Digital art house Юрий Гетало.

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"В пору облачных ночей, когда звезды практически никогда не видны, это уникальная возможность в День всех влюбленных насладиться сиянием звезд вместе со своей второй половинкой", - отмечает он.

"Космос. О неизвестности" - это новое экспериментальное шоу Digital art house, посвященное красоте и невообразимому разнообразию вселенной, частью которой являемся и мы.

Зритель сможет насладиться потрясающими видами на далекие созвездия, совершить путешествие сквозь галактику и, благодаря новейшим технологиям компьютерной графики, перенестись в пространство открытого космоса, чтобы увидеть, какие невероятные миры скрывает от нас эта манящая неизвестность.

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"Испокон веков влюбленные вместе любовались звездами. Затаив дыхание, они трепетно наслаждались хрупкостью и скоротечностью этого счастливого мгновения, когда они наедине. Однако в современных городах звезд почти никогда не видно, особенно в февральские облачные ночи. Мы рады, что выставка, которая будет впервые представлена 14 февраля, позволит влюбленным несмотря ни на что насладиться сиянием далеких звезд на небосводе", - добавляет Ю. Гетало.

Тех, кто с большим пиететом относится к творениям Ван Гога нежели ко вселенной, ожидает открытие новой мультимедийной выставки, посвященной его работам.

"Письма к Тео" - это невероятно чувственное мультимедийное шоу, основанное на письмах к брату. Это не просто письма к близкому человеку, это диалог великого художника с самим собой, с богом и миром.

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"В письмах Ван Гога к брату Тео пульсирует дух художника: одиночество отверженного, нервозное восприятие быта, грусть по духовному родству с тем, кого считал единомышленником – Гогену. Письма - живые картины, ярчайшее полотно жизни непонятого, того, кого общество хотело исключить, забыть, но кто стал переломным моментом в истории живописи. В его творениях беспомощность соединяется с детским восторгом и отчаянием, желанием обрести в красках тайную жизнь вещей и людей", - рассказывает культуролог Денис Ханов.

Зрители смогут увидеть не только более 400 шедевров великого мастера, написанных в разные периоды его жизни - во время жизни и работы в Нидерландах, в Париже, в Арле и в Овер-Сюр-Уаз, но и прочувствовать его мир через призму писем, написанных от первого лица и раскрывающих душу и эмоции мастера.