Пт, 14.02.2020
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Фото: Иглесиас и Курникова показали новорожденного ребёнка

ФОТО: SCANPIX

Экс-теннисистка Анна Курникова в Instagram опубликовала снимок новорожденного малыша, отцом которого является испанский исполнитель Энрике Иглесиас. В профиле артиста также появился пост с ребёнком.

Пара опубликовала снимок с одинаковыми подписями: "Мое солнце".

Также был указан день рождения ребёнка — 30 января 2020 года. При этом сообщения о том, что Курникова родила, были обнародованы только 11 февраля. Пол младенца не сообщается.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, у пары уже подрастают близнецы - дочь Люси и сын Николас. 16 декабря 2019 года малышам звездной пары исполнилось два года.

Примерно с этого же времени в СМИ стали появляться слухи о второй беременности Анны. Первыми с такими заявлениями выступили испанские издания - Telemundo Entretenimiento и Hola!.

Курникова является двукратной чемпионкой турниров "Большого шлема" в парном разряде. Спортсменка завершила карьеру в 2003 году.

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