Фото: Иглесиас и Курникова показали новорожденного ребёнка

Экс-теннисистка Анна Курникова в Instagram опубликовала снимок новорожденного малыша, отцом которого является испанский исполнитель Энрике Иглесиас. В профиле артиста также появился пост с ребёнком.
Пара опубликовала снимок с одинаковыми подписями: "Мое солнце".
Также был указан день рождения ребёнка — 30 января 2020 года. При этом сообщения о том, что Курникова родила, были обнародованы только 11 февраля. Пол младенца не сообщается.
Напомним, у пары уже подрастают близнецы - дочь Люси и сын Николас. 16 декабря 2019 года малышам звездной пары исполнилось два года.
Примерно с этого же времени в СМИ стали появляться слухи о второй беременности Анны. Первыми с такими заявлениями выступили испанские издания - Telemundo Entretenimiento и Hola!.
Курникова является двукратной чемпионкой турниров "Большого шлема" в парном разряде. Спортсменка завершила карьеру в 2003 году.