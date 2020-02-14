Фото: Иглесиас и Курникова показали новорожденного ребёнка

Пара опубликовала снимок с одинаковыми подписями: "Мое солнце".

Также был указан день рождения ребёнка — 30 января 2020 года. При этом сообщения о том, что Курникова родила, были обнародованы только 11 февраля. Пол младенца не сообщается.

Напомним, у пары уже подрастают близнецы - дочь Люси и сын Николас. 16 декабря 2019 года малышам звездной пары исполнилось два года.

Примерно с этого же времени в СМИ стали появляться слухи о второй беременности Анны. Первыми с такими заявлениями выступили испанские издания - Telemundo Entretenimiento и Hola!.