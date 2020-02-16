"Я бы предпочла родить щенка": почему рождение сына стало для Брижит Бардо кошмаром

Звезда французского кино всегда привлекала к себе внимание. Мужчины мечтали о ней, женщины - завидовали. Ей было 25 лет, когда на свет появился её единственный сын Николя-Жак Шарье. Однако актриса никогда не испытывала тёплых чувств по отношению к нему. Заботы о сыне были поручены отцу. Как сложилась судьба Николя, лишенного любви матери?

В книге мемуаров "Инициалы Б. Б." Брижит писала, что, когда забеременела от своего возлюбленного Жака Шарье, она была на пике своей популярности и рождение сына в её планы не входило.

Звезда пыталась любыми способами прервать эту беременность. В 1959 году, когда Брижит забеременела, она могла сделать только незаконный аборт частным образом, однако из-за её популярности ни один врач не брался за операцию даже за большие деньги.

В один момент беременной актрисе поступило предложение о съёмках в фильме "Истина". Она была счастлива - это было отличное предложение, однако её супругу эта идея не казалась столь радостной.

Он запер Брижит в её комнате. В этот момент женщина решилась покончить с собой, выпив пачку снотворного.

Попытка суицида не удалась. Однако отношения с Жаком Шарье становились только хуже.

Всю свою беременность звезда чувствовала себя плохо и страдала из-за изменений в своей внешности. Некоторое время она скрывалась от назойливых журналистов, а отношения с супругом не становились лучше.

ФОТО: SCANPIX

Отправиться в больницу тоже не было возможности, поскольку журналисты следили за ней ради пары кадров. Родильный покой был оборудован прямо в квартире.

И вот 11 января 1960 года родился её сын - Николя. Однако никакой радости этот момент ей не принёс. В своих мемуарах Брижит назвала его "опухолью, которая девять месяцев питалась её телом".

На следующий день давний приятель звезды Жером Бриерр предложил провести фотоссесию с маленьким наследником Брижит, на что актриса дала своё согласие. Поводом для положительного ответа послужило желание избавиться от навязчивых журналистов.

Некоторое время спустя у звезды завязался новый роман, в результате чего последовал развод с Жаком Шарье. Николя остался на попечении сестры бывшего мужа звезды. Сестра Шарье переживала, что малыш будет травмирован ветреностью своей матери, потому решила оставить его себе.

Как писала в своих мемуарах Брижит, в 12 лет сын приехал к ней погостить. Однако она не согласилась оставить его на обед, сказав, что в доме будет много гостей. К тете Николя вернулся в слезах.

Все вокруг любили Николя, а Брижит, уставшая, пыталась соответствовать образу хорошей матери, которую все желали в ней видеть. Она действительно старалась, однако у неё так и не получилось стать хорошей мамой.

Позднее Брижит пыталась наладить с сыном контакт, однако их отношения не оставались тёплыми надолго. Она понимала свою вину и делала попытки её загладить.

В то же время Бардо нельзя упрекнуть в чёрствости. Всю свою любовь, которая, скорее всего, должна была предназначаться и сыну, она отдала животным. В её автобиографии много тёплых и добрых слов посвящено её любимцам.

В мемуарах Брижит писала:

"Я предпочла бы родить щенка".

Животным она и посвятила большую часть своей жизни. В 39 лет Бардо навсегда покинула кинематограф и занялась борьбой за их права.

Когда парень вырос, он женился на норвежской модели Анне-Лин Бьеркан. Брижит на свадьбу не была приглашена, за что сильно обиделась на сына.

В настоящее время сын Брижит с супругой живут в Осло. У них двое дочерей, а также уже есть внуки.

Сейчас всемирно известная актриса изредка общается с сыном, но все ещё страдает из-за своей ошибки в материнстве.