"Не обижайте одиноких": Скандальная блогерша Яна Брук развеяла мифы о Дне всех влюбленных

Яна отметила, что сегодня самый обычный день, но для некоторых это совсем не так.

"Есть тут парочку мифов о Дне всех влюбленных. Разберем? Пока вы еще шаманского не напились и в белье кружевное не нарядились", - шутливо написала она.

Миф №1

"День святого Валентина для многих обязательно должен закончиться сексом"

Яна рассказывает, что в этом уверены 80% мужчин. Причем 65% из них уточняют, что это должен быть не просто секс, а "секс лучше, чем обычно". В тоже самое время лишь 50% женщин согласны с тем, что секс вообще должен быть.

"В общем, если любимый пригласил вас в ресторан, подарил цветы и очень-очень старается, будьте уверены, он точно ждет продолжения в спальне и если ты этого не планировала, то лучше думай заранее, как соскочить", - пишет озорная блондинка.

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Миф №2

"Женщины бояться оказаться в одиночестве 14 февраля, в то время как мужчины не обращают на праздник никакого внимания".

Яна подчеркивает, что представители сильного пола обычно "постят мемчики" в соцсетях, показывая свое безразличие, а вечером д****т.

"Мужчинам не так просто признаться, что они боятся одиночества. Им вообще во всем сложно признаться", - считает Яна.

Однако, по мнению блогерши, многие их действия говорят сами за себя.

"45% мужчин признались, что готовы провести День святого Валентина с кем-то нелюбимым, лишь бы не оставаться в одиночестве", - указывает она.

Миф №3

"14 февраля — лучший день и повод, чтобы сделать предложение руки и сердца?".

"Нет! Женщины считают это безобразным клише! Если ты сегодня заготовил кольцо с предложением, то выбери другой день", - советует Яна.

Миф №4

"У парочек, сидящих в ресторанах, все хорошо и романтично".

Брук считает, что - это лишь видимость, ведь статистика показывает, что каждая из 4-х пар распадется в течение нескольких дней после Дня святого Валентина.

Если верить данным в Сети, то четверть считает, что если их отношения зашли в тупик, то они не станут расставаться накануне праздника, но сделают это сразу после.

Миф №5

"Сердечки, розовый цвет, романтические фильмы, публикации с букетами и публичные поцелуи улучшают настроение людям вокруг?".

Брук считает, что - это совсем не весело.

"Не нужно обращаться к статистике, чтобы понять все неприятности, которые День влюбленных доставляет одиноким людям. Однако статистика помогает понять, насколько именно всеобщая истерия может раздражать. Более 40% одиноких людей сказали, что 14 февраля чувствуют себя несчастней, чем в остальные дни в году. Не обижайте одиноких, а точнее не одиноких, а людей у которых на данный момент нет отношений!" - предполагает Яна.

В завершении Брук призвала своих фолловеров делать то, чего они хотят.