Пт, 14.02.2020
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  • В Лиепае на сеанс оскароносного фильма "Паразиты" пришел всего один человек

В Лиепае на сеанс оскароносного фильма "Паразиты" пришел всего один человек

Луи Фонтейн

ФОТО: no sociālajiem tīkliem

Похоже, жителям Лиепаи не важно, оценивается ли какой-то фильм в мире особо высоко. Иначе сложно объяснить тот факт, что на сеанс оскароносного фильма "Паразиты" в лиепайском кинотеатре Balle пришел всего один человек - известный предприниматель, гражданин мира Луи Фонтейн.

"Приходи, садись рядом, я совершенно один", - написал Фонтейн у себя в Facebook.

"Возможно, люди просто не могут представить себе, что мы уже показываем оскароносный фильм. Но может быть и не хватает интереса, так как это не Голливуд", - объяснила порталу liepajniekiem.lv ситуацию представитель кинотеатра Арита Рулле.

На церемонии награждения "Оскар" фильм Пона Чжуна Хо в прошлое воскресенье был признан как лучшим фильмом, так и лучшим фильмом на иностранном языке, кроме того, картина получила статуэтки за лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.

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