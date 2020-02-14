В Лиепае на сеанс оскароносного фильма "Паразиты" пришел всего один человек

"Приходи, садись рядом, я совершенно один", - написал Фонтейн у себя в Facebook.

"Возможно, люди просто не могут представить себе, что мы уже показываем оскароносный фильм. Но может быть и не хватает интереса, так как это не Голливуд", - объяснила порталу liepajniekiem.lv ситуацию представитель кинотеатра Арита Рулле.