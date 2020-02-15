"Мне надо было выживать": Юлия Ковальчук о дружбе с Фриске, танцах в клубах и бедности

Юлия Ковальчук родилась в обыкновенной семье, в которой часто существовала проблема с деньгами. Девочкой она всегда любила учиться, занималась танцами и пением. До 14 лет будущая звезда не выговаривала букву "Р", но когда стала заниматься в театральных постановках, то стала заниматься логопедическими упражнениями.

Ковальчук жила очень бедно. Денег не хватало и с 14 лет девушка сама шила себе платья. Она даже два года училась в школе модельера. Но любовь к эстраде взяла верх. Уже в 16 лет у Юлии был собственный танцевальный коллектив. Отец девушки признался, что пока она всем этим занималась дома - было спокойно, но после ее отъезда в Москву - стало тяжело.

Ковальчук до сих пор хранит трогательные письма от мамы.

В начале 2000-х Юлия приехала в Москву, где очень хотела заниматься современной хореографией. Она поступила в Московский институт культуры. Первое время ей приходило трудно. Надо было на что-то жить и девушка танцевала в ночных клубах.

"Мне надо было выживать... Это было сложно", - говорит она.

Однажды менеджер клуба хотел воспользоваться положением. Во время выдачи зарплаты запер двери в кабинете и стал до нее домогаться. Первое, что Ковальчук пришло в голову - это рассказы про якобы родство с московским бандитом.

"Клуб будет спален и не останется ни одного живого места здесь", - вспоминает свои угрозы Ковальчук.

Это сработало и девушку отпустили. Она сама не понимает, как избежала многих соблазнов. Наркотики Юлия никогда не пробовала. Ее всегда пугало состояние бесконтрольности. Она даже никогда не курила.

"Это были хорошие клубы. Это были серьезные танцевально-акробатические номера. Мне надо было выживать... Я не брала у родителей ни копейки", - признается она.

Сначала Юлия попала в балет группы "Блестящие". Это произошло совершенно случайно. В институте висела доска, где были объявления о кастингах. Ковальчук решила попробовать, и ее выбрали из 120 человек.

"Был очень сложны репетиционный период... Мы занимались по 5 часов", - вспоминает девушка.

Однажды ей надо было поехать за зарплатой в офис группы. Там с ней заговорил какой-то мужчина. Он прослушал девушку и взял контактные данные. Оказалось, что это был продюсер группы, через некоторое время он сообщил: Ковальчук взяли в состав. А после недели репетиций у Юлии уже был первый концерт.

В первые полгода в "Блестящих" Ковальчук не зарабатывала ничего. Ей нечего было есть. Тогда на помощь девушке пришла Жанна Фриске.

"На большой период в Москве, она стала самым близким мне человеком - сестрой", - вспоминает Юлия.

Она ночевала у Жанны дома. У нее тогда совершенно не было денег на еду и одежду. Жанна ей приносила на съемку вещи, а потом их просто дарила.