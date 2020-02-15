Глава Литвы: "Без США и НАТО мы не смогли бы сдерживать российскую угрозу"

"Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу. Важно, чтобы силы НАТО в Литве были максимально подготовлены", — сказал Науседа.

Президент Литвы добавил, что географическое и геополитическое положение Литвы "требуют максимально эффективного использования ресурсов". По его словам, главным сдерживающим фактором "российской угрозы" является сигнал о том, что любое нарушение безопасности и суверенитета стран Балтии вызовет решительную реакцию.

Как уже сообщал TVNET, ранее в декабре 2019 года генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс одобрил оборонный план по Балтике и Польше.