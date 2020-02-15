Сб, 15.02.2020
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Глава Литвы: "Без США и НАТО мы не смогли бы сдерживать российскую угрозу"

Президент Литвы Гитанас Науседа.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Соединенные Штаты и другие союзники НАТО — главный гарант сдерживания военной угрозы России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба литовского президента.

"Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу. Важно, чтобы силы НАТО в Литве были максимально подготовлены", — сказал Науседа.

Президент Литвы добавил, что географическое и геополитическое положение Литвы "требуют максимально эффективного использования ресурсов". По его словам, главным сдерживающим фактором "российской угрозы" является сигнал о том, что любое нарушение безопасности и суверенитета стран Балтии вызовет решительную реакцию.

Как уже сообщал TVNET, ранее в декабре 2019 года генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс одобрил оборонный план по Балтике и Польше.

"НАТО ответит на любое нападение на Польшу или страны Балтии", — завял тогда генсек альянса.

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