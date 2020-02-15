Скончался латвийский режиссер и оператор кино Александр Демченко

Латвийский союз кинематографистов его характеризовал как талантливого, азартного и смелого профессионала.

"Он сделал много, особенно на поприще современной операторской работы, представляя интересы демократических сил, приумножая правдивую информацию в СМИ о критических политических ситуациях и происшествиях", - сказали о Демченко коллеги.

Родился Александр Демченко в Днепропетровске (Украина). В 1974 году закончил обучение на режиссера в театральной школе театрального мастерства. В 1987 году получил диплом режиссера кино в ЛГИТМиКе (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино).

С 1980 года он жил в Риге. Сначала он присоединился для съемок к каскадерской группе Улдиса Вейспалса. Параллельно с 1980 по 1985 год он работал осветителем на Рижской киностудии.

В 1985 году стал ассистентом легендарного документалиста Юриса Подниекса.

В январе 1991 года, в Вильнюсе он снял и спас исторические кадры, на которых запечатлены кровавые события на Вильнюсском телевидении. Именно за эти кадры Демченко получил медаль Литовской республики. После съемочная группа вернулась в Ригу на Бастионную горку и 20 января запечатлела обстрел.

1986 году произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. Ее тоже снимала группа Юриса Подникса. Демченко получил облучение, из-за чего его здоровье ухудшилось. Позже он неоднократно принимал участие в съемках в различных горячих точках.

1990 году Демченко был награжден медалью "Большой Кристап" за работу режиссера-ассистента в картине "Перекресток" (Krustaceļš, 1990) un "Мы"(Mēs, 1989). 1991 году ему была вручена медаль "Большого Кристапа" за храбрость и самоотверженность в съемочном процессе. В 2009 году Демченко стал кавалером орден Виестура.