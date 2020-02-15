Сб, 15.02.2020
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"Всем девчонкам нравится": Сергей Михалок и "Ляпис-98" всполошили Ригу

Ляпис-98

ФОТО: пресс-фото/Alex Puskins

В пятницу, 14 февраля, в ночном клубе First Мир выступит популярная белорусская группа "Ляпис-98", сообщает портал balticevents.info.

Напомним, в 2014 году группа "Ляпис Трубецкой" во главе с Сергеем Михалком объявила о распаде. Казалось бы, времена, когда на концертах Ляписа все пели, танцевали и дышали как одно целое, можно было забыть.

Сергей Михалок отлично справился и воссоздал невероятное состояние и атмосферу этих выступлений.

В Риге прозвучали легендарные хиты группы "Ляпис Трубецкой", созданные за последние 25 лет: "Ау", "Ты кинула", "В платье белом", "Зеленоглазое такси", "Яблони", "Капитал", "Котик", "Африка", "Евпатория" и многие другие. 

Галерея: "Ляпис-98" в Риге

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