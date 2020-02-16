Вс, 16.02.2020
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"Я люблю тебя до Луны". Развод, слезы и счастливое материнство Ирины Дубцовой
Звезда недели

ФОТО: https://www.instagram.com/dubtsova_official/коллаж TVNET

14 февраля российская поэтесса, композитор и певица Ирина Дубцова отметила свой 38-й день рождения. Казалось бы, эта женщина была обречена на успех, но к тому благополучию, которое она имеет сейчас, вел долгий и тяжелый путь. 

Ирина Дубцова – это уникальное явление на российской эстраде. Она умело объединяет в себе поэтический дар, умение петь и талант композитора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отец певицы был джазовым музыкантом, поэтому уже с самого детства Дубцова росла в музыкальной среде. Родители создали вокруг Ирины творческую атмосферу. Так родился детский коллектив "Джем", в котором пела девочка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я была очень компанейским и самостоятельным ребенком… Меня очень любили, у меня было счастливое и беззаботное детство", - рассказывала Дубцова в интервью программе "Моя история".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У Ирины музыкальное образование, в  2001 году она окончила Волгоградский муниципальный институт искусств имени П. А. Серебрякова по специальности "академическое пение".

Девушка пошла на решительный шаг - уехала в Москву в 18 лет. Диск с песней Hijo De La Luna в исполнении Ирины неожиданно попал к Игорю Матвиенко. Так она оказалась в коллективе "Девочки" вместе с Татьяной Герасимовой, Валентиной Рубцовой и Олимпиадой Тетерич.

Звезда Ирины взошла после ее появления на "Фабрике звезд - 4", где певица стала победительницей. Именно там в 2004 году она исполнила свой самый знаменитый и чувственный хит - "О нем".

"Я шла на "Фабрику звезд" с определенной целью - петь свои песни. Я шла найти или не найти свою аудиторию…" - вспоминает звезда.

Она отметилась дуэтами с такими исполнителями, как Игорь Николаев, Алксандр Иванов, Александр Розенбаум, Владимир Пресняков, а также с группами "Мумий Тролль", "Иванушки International" и "Би-2".

Дубцова была объявлена победительницей проекта. В качестве приза она получила автомобиль, а также возможность записать сольный альбом и снять три видеоклипа.

Кроме этого, Ирина отправилась представлять Россию на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в 2004 году, где заняла второе место.

Как признается сама артистка, для вдохновения ей нужны эмоции личного характера. При этом не имеет значения, позитивные или негативные, главное - сильные.

Дубцова была воспитана папой, поэтому она тяжело перенесла его уход.

"Он ушел в свой день рождения. В 61 год. Это был сердечный приступ... Для меня это был большой человек, который сыграл в моей жизни важную роль. И успел сыграть важную роль в жизни моего сына", - объяснила певица.

Но личная жизнь Ирины долго не складывается. 

Еще на "Фабрике звезд" в 2014 году Роман Черницын (солист группы Plazma) сделал ей предложение прямо во время программы. В 2006 году у супругов родился сын Артем, но в 2008-м брак распался.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие Москвичи и гости столицы ! Завтра, 2-го сентября, в парке «Сокольники» пройдёт интересное мероприятие для всей семьи - культурный пикник ! 🍂😊👨‍👩‍👧‍👦 Давайте вместе проводим это лето и настроимся на новый учебный год ! Вас ждёт разнообразная программа и много развлечений для всей семьи 😅 И, конечно, большой концерт с участием любимых артистов 🎤🎸🎹 Я тоже буду петь для вас ! Начало в 12:00. Мое выступление в 17:00. 💃🏻 До встречи ! #моямосква #семейныйпикник #учебныйгод #покалето #любимаяработа #хочумогуделаю

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"У нас дружеские отношения, мы родственники на всю жизнь", - говорит сейчас о бывшем муже звезда. 

После были отношения с бизнесменом Тиграном Мальянцем, но и у этого романа не было продолжения. Известно, что с 2014 по 2015 год Дубцова встречалась диджеем Леонидом Руденко.

В дискографии артистки всего два сольных альбома - "О нем" (2005) и "Ветра" (2007). В 2015 году свет увидел EP - "Люба-Любовь". 

Тем не менее за плечами певицы десятки синглов и совместных записей со многими артистами российской эстрады - Полиной Гагариной, Любовью Успенской, Филиппом Киркоровым, Славой, Зарой, Ани Лорак и многими другими. 

Ирина Дубцова верит, что обязательно найдет свое счастье. Она подчеркивает, что всегда легко расстается с мужчинами, а вот с друзьями - нет. Особенно с настоящими, которых у нее очень мало. Звезда признает, что часто не думает о себе и не умеет говорить "нет".

"Есть песни в моей музыкальной истории, где я открыта и душевно раздета", - поясняет Дубцова.

В последнее время исполнительница прекрасно выглядит. Она радует своих подписчиков фотографиями с отдыха. Заметно, что Ирина подтянулась и стала стройнее. 

Конечно, нельзя не заметить, что 14-летний сын Артем - это главное в жизни певицы. На своей Instagram-странице Дубцова часто делится общими снимками с сыном, но отмечает, что теперь подростка все тяжелее уговорить на совместные фото. Однако даже по тем подписям, которые она посвящает сыну, можно понять, что она "любит его до Луны". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В свой день рождения Ирина представила новую песню "Ты знаешь, где меня искать". В ней есть строчки: "Я тебя себе вот так представляла. Просто жила, просто знала. Знала, ты придешь".

Дубцова пишет очень личные песни, а это означает, что она до сих пор надеется встретить своего любимого и единственного. Хотя ходят слухи, что в ноябре 2019 года певица призналась, что у нее появился новый возлюбленный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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