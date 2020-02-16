"Я люблю тебя до Луны". Развод, слезы и счастливое материнство Ирины Дубцовой

"У нас дружеские отношения, мы родственники на всю жизнь", - говорит сейчас о бывшем муже звезда.

После были отношения с бизнесменом Тиграном Мальянцем, но и у этого романа не было продолжения. Известно, что с 2014 по 2015 год Дубцова встречалась диджеем Леонидом Руденко.

В дискографии артистки всего два сольных альбома - "О нем" (2005) и "Ветра" (2007). В 2015 году свет увидел EP - "Люба-Любовь".

Тем не менее за плечами певицы десятки синглов и совместных записей со многими артистами российской эстрады - Полиной Гагариной, Любовью Успенской, Филиппом Киркоровым, Славой, Зарой, Ани Лорак и многими другими.

Ирина Дубцова верит, что обязательно найдет свое счастье. Она подчеркивает, что всегда легко расстается с мужчинами, а вот с друзьями - нет. Особенно с настоящими, которых у нее очень мало. Звезда признает, что часто не думает о себе и не умеет говорить "нет".

"Есть песни в моей музыкальной истории, где я открыта и душевно раздета", - поясняет Дубцова.

В последнее время исполнительница прекрасно выглядит. Она радует своих подписчиков фотографиями с отдыха. Заметно, что Ирина подтянулась и стала стройнее.

Конечно, нельзя не заметить, что 14-летний сын Артем - это главное в жизни певицы. На своей Instagram-странице Дубцова часто делится общими снимками с сыном, но отмечает, что теперь подростка все тяжелее уговорить на совместные фото. Однако даже по тем подписям, которые она посвящает сыну, можно понять, что она "любит его до Луны".

В свой день рождения Ирина представила новую песню "Ты знаешь, где меня искать". В ней есть строчки: "Я тебя себе вот так представляла. Просто жила, просто знала. Знала, ты придешь".