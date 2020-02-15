Опрос: материальная самооценка латвийских семей достигла рекордно высокого уровня

Ранее в январе этого года жителей попросили оценить нынешнее финансовое состояние своих семей. Оказалось, число людей, считающих материальное положение своей семьи плохим или очень плохим, сократилось на пять процентных пунктов.

При этом на один процентный пункт выросло число респондентов, считающих материальное положение своей семьи хорошим или очень хорошим.

Зафиксированный в январе показатель стал самым высоким в истории. Наиболее низкий коэффициент был в разгар экономического кризиса в 2009 году.