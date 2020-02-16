Татьяна Брухунова - молодая жена Петросяна, муза или икона стиля? Что мы о ней знаем?
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Одной из самых громких новостей 2019 года стало сообщение о женитьбе 74-летнего юмориста Евгения Петросяна на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Так ли это на самом деле - неизвестно, но российские СМИ продолжают преследовать девушку и находить все новые и новые подтверждения их громкого брака.
Rus.TVNET решил разобраться, кто такая Татьяна Брухунова.
Как случилось так, что обыкновенная девушка из Тулы стала новой спутницей знаменитого юмориста, который годится ей в отцы. Поклонники называют девушку новой иконой стиля, а недруги считают, что именно она разрушила 33-летний брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
Итак: