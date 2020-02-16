Татьяна Брухунова - молодая жена Петросяна, муза или икона стиля? Что мы о ней знаем?

Одной из самых громких новостей 2019 года стало сообщение о женитьбе 74-летнего юмориста Евгения Петросяна на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Так ли это на самом деле - неизвестно, но российские СМИ продолжают преследовать девушку и находить все новые и новые подтверждения их громкого брака.