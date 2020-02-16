Вс, 16.02.2020
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Погиб автор ремикс-версии саундтрека к сериалу "Бригада"

Андрей Иванов

ФОТО: https://vk.com/everwesss

Трагически погиб один из основателей электронного проекта Triplex, диджей и композитор Андрей Иванов. Несчастье произошло в Австралии. Ему было 47 лет. Об этом в соцсетях сообщил журналист и продюсер Михаил Козырев. 

"Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху - нет", - написал Козывев. 

Он отметил, что подружился с музыкантом на Radio Maximum. Иванов был очень светлым и талантливым человек. Многие помнят его по Triplex-трекам "Собака Баскервилей" или "Бригада".

Музыкальный проект Triplex был основан в 1992 году. Самыми известными стали композиции "Собака Баскервилей" и главная тема сериала "Бригада". Именно его версия саунтрека стала культовой и получила премию "MTV Россия" как лучший рингтон года. Андрей Иванов также написал музыку к фильмам "Коллекционер" и "Бой с тенью".

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