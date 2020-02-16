Погиб автор ремикс-версии саундтрека к сериалу "Бригада"

"Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху - нет", - написал Козывев.

Он отметил, что подружился с музыкантом на Radio Maximum. Иванов был очень светлым и талантливым человек. Многие помнят его по Triplex-трекам "Собака Баскервилей" или "Бригада".

Музыкальный проект Triplex был основан в 1992 году. Самыми известными стали композиции "Собака Баскервилей" и главная тема сериала "Бригада". Именно его версия саунтрека стала культовой и получила премию "MTV Россия" как лучший рингтон года. Андрей Иванов также написал музыку к фильмам "Коллекционер" и "Бой с тенью".