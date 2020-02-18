"Голое" платье знаменитой модели возмутило пользователей Сети

Модель в социальных сетях опубликовала снимок, на котором позирует в одном из платьев из новой коллекции, которая только вышла в продажу. Под платье Хемброу не надела нижнего белья, продемонстрировав все детали своего тела.

Однако среди пользователей этот наряд не вызвало положительной реакции - многие назвали его провокативным и неподходящим для девушек, у которых далеко не модельная фигура.

"В этом платье остаётся молиться, чтобы избежать даже лёгкого ветра", "ну тогда лучше вообще не надевать ничего, чем покупать такое платье", - писали подписчики под фото.

Конечно, были и те, кто радовался за выход коллекции девушки и отмечал её подтянутую фигуру.