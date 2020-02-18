Вт, 18.02.2020
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"Голое" платье знаменитой модели возмутило пользователей Сети

ФОТО: instagram.com/tammyhembrow/

Знаменитая Instagram-модель Тэмми Хемброу, на которую подписаны более 10 миллионов человек, на Неделе моды в Нью-Йорке представила свою новую линию одежды. Некоторые вещи из данной коллекции 25-летней девушки вызвали широкую дискуссию... 

Модель в социальных сетях опубликовала снимок, на котором позирует в одном из платьев из новой коллекции, которая только вышла в продажу. Под платье Хемброу не надела нижнего белья, продемонстрировав все детали своего тела.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Однако среди пользователей этот наряд не вызвало положительной реакции - многие назвали его провокативным и неподходящим для девушек, у которых далеко не модельная фигура.

"В этом платье остаётся молиться, чтобы избежать даже лёгкого ветра", "ну тогда лучше вообще не надевать ничего, чем покупать такое платье", - писали подписчики под фото. 

Конечно, были и те, кто радовался за выход коллекции девушки и отмечал её подтянутую фигуру. 

В прошлом году Хемброу выпустила линию своих купальников, однако и они получили шквал критики от покупателей. Купальники также выглядели слишком "голыми". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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