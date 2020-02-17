Элтон Джон расплакался на концерте и остановил его

72-летний британский артист Элтон Джон был вынужден прервать свой концерт. Оказалось, что врачи обнаружили у певца легочную инфекцию.
Во время пения Элтон Джон почувствовал недомогание. Он остановил концерт и обратился к зрителям:
"Я глубоко расстроен и извиняюсь перед вами. Я отдал все, что имел. Большое спасибо за вашу необычайную поддержку и всю любовь, которую вы проявили ко мне во время выступление сегодня вечером", - цитирует артиста CNN.
Артист объяснил, что потерял голос и не может больше петь. Помощники помогли ему сойти со сцены.
С соцсетях он написал: "Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня вечером присутствовал на концерте в Окленде. Мне сегодня поставили диагноз "ходячая пневмония", но я хотел показать вам лучшее шоу из возможных", – написал сэр Джон.
Ходячая пневмония - это тип легочной инфекции, часто вызванной бактериями или вирусом. Симптомы этого заболевания похожи на сильную простуду - кашель, боль в груди, в горле и головная боль. Обычно так называют воспаление легких, при котором пациент чувствует себя достаточно хорошо, чтобы не лежать в больнице, а перенести заболевание на ногах.
I want to thank everyone who attended tonight’s gig in Auckland. I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. I played and sang my heart out, until my voice could sing no more. I’m disappointed, deeply upset and sorry. I gave it all I had. Thank-you so much for your extraordinary support and all the love you showed me during tonight’s performance. I am eternally grateful. Love, Elton xx 📷 @bengibsonphoto