Пн, 17.02.2020
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Элтон Джон расплакался на концерте и остановил его

Элтон Джон

ФОТО: Reuters/ScanPix

72-летний британский артист Элтон Джон был вынужден прервать свой концерт. Оказалось, что врачи обнаружили у певца легочную инфекцию. 

Во время пения Элтон Джон почувствовал недомогание. Он остановил концерт и обратился к зрителям:

"Я глубоко расстроен и извиняюсь перед вами. Я отдал все, что имел. Большое спасибо за вашу необычайную поддержку и всю любовь, которую вы проявили ко мне во время выступление сегодня вечером", - цитирует артиста CNN. 

Артист объяснил, что потерял голос и не может больше петь. Помощники помогли ему сойти со сцены.

С соцсетях он написал:  "Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня вечером присутствовал на концерте в Окленде. Мне сегодня поставили диагноз "ходячая пневмония", но я хотел показать вам лучшее шоу из возможных", – написал сэр Джон. 

Ходячая пневмония -  это тип легочной инфекции, часто вызванной бактериями или вирусом. Симптомы этого заболевания похожи на сильную простуду - кашель, боль в груди, в горле и головная боль. Обычно так называют воспаление легких, при котором пациент чувствует себя достаточно хорошо, чтобы не лежать в больнице, а перенести заболевание на ногах.

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