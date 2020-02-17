Элтон Джон расплакался на концерте и остановил его

Во время пения Элтон Джон почувствовал недомогание. Он остановил концерт и обратился к зрителям:

"Я глубоко расстроен и извиняюсь перед вами. Я отдал все, что имел. Большое спасибо за вашу необычайную поддержку и всю любовь, которую вы проявили ко мне во время выступление сегодня вечером", - цитирует артиста CNN.

Артист объяснил, что потерял голос и не может больше петь. Помощники помогли ему сойти со сцены.

С соцсетях он написал: "Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня вечером присутствовал на концерте в Окленде. Мне сегодня поставили диагноз "ходячая пневмония", но я хотел показать вам лучшее шоу из возможных", – написал сэр Джон.