В Ригу с единственным концертом в Балтии возвращается Alcest

"Alcest" - один из ведущих метал-коллективов во Франции, который изначально был сольным блэк-метал проектом вокалиста Neige blackmetal, но трансформировался в экспериментальный post-rock/shoegaze проект.

С 2000 года группа выпустила пять альбомов, в том числе несколько лонгплеев и сплитов. В 2005 году свет увидел CD "Le Secret", после которого Alcest начали называть основателями жанра blackgaze. В четвертом альбоме "Shelter" (2014) уже четко проглядывался жанр, а в пластинке "Kodama" (2016) они вернулись к привычному звучанию blackgaze.