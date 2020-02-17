В Ригу с единственным концертом в Балтии возвращается Alcest

В среду, 19 февраля, в клубе Melnā Piektdiena с единственным концертом в Балтии выступят французы Alcest. Вместе с ними на сцену поднимутся коллективы Birds In Row и Kaelan Mikla.
"Alcest" - один из ведущих метал-коллективов во Франции, который изначально был сольным блэк-метал проектом вокалиста Neige blackmetal, но трансформировался в экспериментальный post-rock/shoegaze проект.
С 2000 года группа выпустила пять альбомов, в том числе несколько лонгплеев и сплитов. В 2005 году свет увидел CD "Le Secret", после которого Alcest начали называть основателями жанра blackgaze. В четвертом альбоме "Shelter" (2014) уже четко проглядывался жанр, а в пластинке "Kodama" (2016) они вернулись к привычному звучанию blackgaze.
В Риге Alcest представит свой шестой альбом - "Spiritual Instinct":
"Мы очень рады объявить даты нашего европейского тура. Вместе с нами в концерте примут участие Birds In Rows из Франции иn Kaelan Mikla из Исландии. Мы с нетерпением ждем встречи!".
Билеты можно приобрести на портале ticketshop.lv. Клуб открыт с 19.00, начало концерта в 19.30.