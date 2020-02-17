Запад задумался о конце либерального порядка в мире. И нашел рецепт "успешного загнивания"

"Россия является, возможно, самым непосредственным и прямым вызовом для Запада", - говорится в докладе.

И дальше будет только хуже. По двум причинам.

В годы после окончания холодной войны у Запада были полностью развязаны руки, но сейчас все изменилось решительным образом.

Во-первых, он больше не может получить санкции Совета Безопасности ООН на военное вмешательство. Высший арбитр международных споров давно парализован идеологическим противостоянием его постоянных членов - России, Китая, США, Франции и Великобритании.

Во-вторых, военная мощь Запада уже не та.

"Десятилетия почти безоговорочного мирового превосходства НАТО в военных технологиях под угрозой. Другие страны не только догоняют, но и пытаются превзойти Запад в ключевых областях, от использования космоса до искусственного интеллекта и гиперзвуковых ракет", - цитирует доклад Роуз Геттемюллер, занимавшую пост заместителя генсека НАТО до середины прошлого года.

Международное влияние тает

Кризис Запада и подъем конкурентов ведет к потере позиций не только в войне, но и в мире.

В институтах развития исконно доминировал богатый Запад, и они во многом определяли направление, в котором двигался мир. Громче других его голос звучал и в международных организациях. Теперь все меняется.

Конкуренты, прежде всего Китай, не только создают свои параллельные международные институты, от финансовых до образовательных, но и все больше влияют на политику действующих. Если раньше условием получения помощи международных организаций было соответствие западным ценностям, то сейчас можно найти поддержку и без этого.

"Разумеется, это справедливо, когда другие страны получают достойное представительство. Однако все чаще международные институты становятся инструментами в руках автократий. Один из последних примеров - злоупотребление ордерами Интерпола для преследования гражданских активистов и журналистов", - говорится в докладе.

Чем же ответил Запад? Сплотил ряды, попытался вернуть сданные позиции? Нет, как раз наоборот.

США парализовали работу Всемирной торговой организации и угрожают сократить финансирование НАТО и ООН. Другая ядерная держава - Великобритания решила выйти из главного мирного проекта послевоенных лет - Европейского союза.

"Целый ряд международных институтов, которые считались основой мирового либерального порядка, переживают не лучшие времена", - говорится в докладе.

Что делать?

В период относительного упадка разумной стратегией для Запада было бы сплотить ряды. Однако пока происходит ровно противоположное - и эти разногласия охотно используют Россия и Китай, предлагая себя в качестве альтернативы тем, у кого проблемы с традиционными союзниками, прежде всего с США.

Анализируя последние выступления лидеров стран Запада, авторы доклада приходят к выводу: по обе стороны Атлантики взгляды на причины кризиса одинаковы, и все знают, где выход из него. Но не знают, как туда попасть.