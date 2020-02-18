"Это было что-то": Лиене Грейфане рассказала Николаю Баскову, чего она так долго ждала
Латвийская певица и кинорежиссер Лиене Грейфане продолжает сниматься в российском шоу "Ну-ка, все вместе!". Артистка принимает участие в программе в качестве эксперта.
Предводителем судей конкурса является Сергей Лазарев, а ведущим - Николай Басков.
Каждый эфир блондинка удивляет зрителей эффектным платьем и ярким макияжем.
На этот раз Грейфане не удержалась и вскочила во время исполнения песни "Как молоды мы были". Лиене призналась Баскову, что ее тронуло в пении участника Ивана Рака.
"Хотелось услышать настоящий мужской голос. Настолько чуткий и эмоциональный, как прожил - историю рассказал наконец-то кто-то. Так хотелось, чтобы наконец-то была история... Это было что-то", - в восторге отметила певица.
Сергей Лазарев признался, что он поддался общей волне и тоже встал.
"Мне показалось немножко чересчур... Меня это немного испугало", - указал он.
Стоит отметить, что Иван Рак прошел в финал конкурса, хотя Лазарев остался недоволен его пением.
Ранее Лиене Грейфане поразила зрителей шоу эпатажным нарядом в восточном стиле.