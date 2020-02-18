Вт, 18.02.2020
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"Это было что-то": Лиене Грейфане рассказала Николаю Баскову, чего она так долго ждала
Видео

Николай Басков и Лиене Грейфане

ФОТО: скриншот видео

Латвийская певица и кинорежиссер Лиене Грейфане продолжает сниматься в российском шоу "Ну-ка, все вместе!". Артистка принимает участие в программе в качестве эксперта. 

Предводителем судей конкурса является Сергей Лазарев, а ведущим - Николай Басков.

Каждый эфир блондинка удивляет зрителей эффектным платьем и ярким макияжем.

Лиене Грейфане

ФОТО: скриншот

На этот раз Грейфане не удержалась и вскочила во время исполнения песни "Как молоды мы были". Лиене призналась Баскову, что ее тронуло в пении участника Ивана Рака. 

"Хотелось услышать настоящий мужской голос. Настолько чуткий и эмоциональный, как прожил - историю рассказал наконец-то кто-то. Так хотелось, чтобы наконец-то была история... Это было что-то", - в восторге отметила певица. 

Сергей Лазарев признался, что он поддался общей волне и тоже встал. 

"Мне показалось немножко чересчур... Меня это немного испугало", - указал он. 

Стоит отметить, что Иван Рак прошел в финал конкурса, хотя Лазарев остался недоволен его пением. 

Ранее Лиене Грейфане поразила зрителей шоу эпатажным нарядом в восточном стиле. 

Лиене Грейфане

ФОТО: скриншот видео

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