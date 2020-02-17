Летний гастрольный концерт "Stand Up на ТНТ" в Юрмале состоится уже пятый год подряд. Каждый раз выступление лучших комиков проекта в "Дзинтари" проходит с аншлагом и стало уже доброй традицией.

Этим летом, как всегда, комики привезут на суд юрмальского зрителя совершенно новые, еще непоказанные в эфире ТВ шутки, и в этот раз приедут в рекордно большом составе.

Многие из них - уже признанные звезды российского стендапа и любимые латвийцами юмористы, некоторые же, уже успев доказать свой талант телевизионной аудитории, выступят в Юрмале впервые, но им всем есть, чем удивить поклонников жанра. Стендаперы славятся остротой ума и наблюдательностью, их истории очень искренни и реалистичны и оттого так смешны. Именно поэтому жанр стендапа так популярен и все больше набирает обороты.