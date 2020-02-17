6 августа стендап комики самого рейтингового юмористического шоу телеканала ТНТ - Stand Up - снова выступят в концертном зале "Дзинтари" с совершенно новой программой и в рекордно большом составе.
Летний гастрольный концерт "Stand Up на ТНТ" в Юрмале состоится уже пятый год подряд. Каждый раз выступление лучших комиков проекта в "Дзинтари" проходит с аншлагом и стало уже доброй традицией.
Этим летом, как всегда, комики привезут на суд юрмальского зрителя совершенно новые, еще непоказанные в эфире ТВ шутки, и в этот раз приедут в рекордно большом составе.
За один вечер на сцене концертного зала Дзинтари выступят девять комиков: Стас Старовойтов, Виктор Комаров, Алексей Щербаков, Сергей Детков, Виктория Складчикова, Роман Косицын, Гурам Амарян, Евгений Чебатков и Павел Дедищев.
Многие из них - уже признанные звезды российского стендапа и любимые латвийцами юмористы, некоторые же, уже успев доказать свой талант телевизионной аудитории, выступят в Юрмале впервые, но им всем есть, чем удивить поклонников жанра. Стендаперы славятся остротой ума и наблюдательностью, их истории очень искренни и реалистичны и оттого так смешны. Именно поэтому жанр стендапа так популярен и все больше набирает обороты.
6 августа самые смешные комики "Stand Up на ТНТ" подарят зрителям концертного зала "Дзинтари" крайне веселый вечер, полный отличного юмора о самом актуальном, провокационном и жизненном.
Билеты в кассах Biļešu serviss и www.bilesuserviss.lv .
Пресс-фото