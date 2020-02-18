В Риге выступят таинственные и мрачные вампиры The 69 Eyes

Группа была основана в 1990 году в Хельсинки гитаристом Бэйзи и начинающим певецом Юрки 69. Впоследствии к ним присоединились Тимо-Тимо (ритм-гитарист), Арчи (басист) и последним — Юсси 69 (барабанщик).

Именно они смогли объединить классический рок-н-ролл, панк-рок и готический металл, создав свой уникальный стиль – гот-н-ролл.

Голос Юрки 69 представляет собой коктейль из наследия Элвиса Пресли, Джима Моррисона и Игги Попа. Неудивительно, что его бархатистый баритон сводит с ума представительниц прекрасного пола по всему миру.

Благодаря The 69 Eyes появились такие коллективы как HIM, ни Rasmus, ни прочих готических групп из Финляндии.На сцене они всегда нарочито холодны и внешне надменны, но жар во время их выступления заставляет сердце биться быстрее.

Наиболее успешный альбом назывался Devils. CD и сингл Lost Boys с него стали “золотыми”, а на песню Lost Boys был снят видеоклип, срежиссированный Бэмом Марджерой (снимавшим клипы для HIM), который первым из клипов 69 Eyes попал в постоянную ротацию на MTV.

Кроме того, легендарная финская группа The 69 Eyes отмечает 30-летие творческой деятельности. На 13 сентября 2019 года запланирован релиз нового студийного альбома - "West End".

"Название "West End" ассоциируется с мрачной картинкой, когда что-то умирает, что-то новое приходит, и мы все должны измениться, чтобы остаться в живых. Я чувствую, что эта планета находится на переломном этапе. Конец "западного мира" близок, и возникает вопрос: что происходит, когда Запад "кончится"? Название имеет много значений для нас ... но будьте уверены, оно не имеет никакого отношения к The Pet Shop Boys или London ... ", - объясняет название диска Юрки 69.

В пластинке 11 треков. Есть также композиции в записи которых приняли участие такие звезды , как Дани Филт (Dani Filth) из Cradle Of Filth, Wednesday 13 и Calico Cooper из Beastö Blancö.