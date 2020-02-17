Тест на практике: что дешевле — дизель или газ?
Электротехнологии стали неотъемлемой частью автопрома. Однако многих от перехода на электрокары удерживает лишь одно — высокие цены. Но, к счастью, помимо электричества есть еще и другие способы сэкономить с пользой для окружающей природы, сообщает программа Tavs Auto TV.
В новом выпуске программы речь пойдет о природном газе. В частности, мы выясним, во сколько обойдутся 100 км пути на специально предназначенном для этого вида топлива автомобиле.
Немного забегая вперед, отметим, что, несмотря на все преимущества, есть у природного газа и серьезный изъян — его доступность. К настоящему моменту в Латвии есть всего две станции, где можно заправиться этим видом топлива. А для подключения собственного устройства к газопроводу и установить заправочную станцию у себя по дворе, понадобится по меньшей мере 5800 евро. Сам процесс заправки при этом занимает около трех часов.
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