Тест на практике: что дешевле — дизель или газ?

В новом выпуске программы речь пойдет о природном газе. В частности, мы выясним, во сколько обойдутся 100 км пути на специально предназначенном для этого вида топлива автомобиле.

Немного забегая вперед, отметим, что, несмотря на все преимущества, есть у природного газа и серьезный изъян — его доступность. К настоящему моменту в Латвии есть всего две станции, где можно заправиться этим видом топлива. А для подключения собственного устройства к газопроводу и установить заправочную станцию у себя по дворе, понадобится по меньшей мере 5800 евро. Сам процесс заправки при этом занимает около трех часов.