Вт, 18.02.2020
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Ларису Долину не узнают после неудачной пластики

Лариса Долина

ФОТО: https://www.instagram.com/larisa_dolina_/?hl=en

Российская исполнительница Лариса Долина недавно посетила свадьбу писательницы и светской львицы Лены Лениной. Журналисты заметили некоторые изменения во внешности артистки. Об этом пишет Topnews.ru.

По словам очевидцев, 64-летняя Лариса Долина якобы пережила неудачную пластическую операцию. Вопросы у журналистов вызвала видеозапись со свадьбы Лены Лениной, которая появилась в Сети.

Вероятно, что операцию звезда перенесла в октября, после этого момента артистка старалась не появляться на светских мероприятиях. 

"Тем не менее, дорогая моя подружка, я безумно за тебя счастлива, я очень надеюсь на то, что вы будете беречь эту красоту, холить и лелеять, уважать ее. А тебе я хочу пожелать, чтобы ты была по-настоящему, по-женски, безумно счастлива", - сказала Долина в поздравлении. 

Подписчики отметили, что Долина на видео не узнать. Исполнительница выглядит очень стильно и красиво. 

"Красотка", "Очень стильно", "Стильное платье", "Все со вкусом: прическа, наряд, сумка, очки, поздравление" , - писали фолловеры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial)

 

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