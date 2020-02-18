Ларису Долину не узнают после неудачной пластики

По словам очевидцев, 64-летняя Лариса Долина якобы пережила неудачную пластическую операцию. Вопросы у журналистов вызвала видеозапись со свадьбы Лены Лениной, которая появилась в Сети.

Вероятно, что операцию звезда перенесла в октября, после этого момента артистка старалась не появляться на светских мероприятиях.

"Тем не менее, дорогая моя подружка, я безумно за тебя счастлива, я очень надеюсь на то, что вы будете беречь эту красоту, холить и лелеять, уважать ее. А тебе я хочу пожелать, чтобы ты была по-настоящему, по-женски, безумно счастлива", - сказала Долина в поздравлении.

Подписчики отметили, что Долина на видео не узнать. Исполнительница выглядит очень стильно и красиво.