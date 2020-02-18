Ларису Долину не узнают после неудачной пластики

Российская исполнительница Лариса Долина недавно посетила свадьбу писательницы и светской львицы Лены Лениной. Журналисты заметили некоторые изменения во внешности артистки. Об этом пишет Topnews.ru.
По словам очевидцев, 64-летняя Лариса Долина якобы пережила неудачную пластическую операцию. Вопросы у журналистов вызвала видеозапись со свадьбы Лены Лениной, которая появилась в Сети.
Вероятно, что операцию звезда перенесла в октября, после этого момента артистка старалась не появляться на светских мероприятиях.
"Тем не менее, дорогая моя подружка, я безумно за тебя счастлива, я очень надеюсь на то, что вы будете беречь эту красоту, холить и лелеять, уважать ее. А тебе я хочу пожелать, чтобы ты была по-настоящему, по-женски, безумно счастлива", - сказала Долина в поздравлении.
Подписчики отметили, что Долина на видео не узнать. Исполнительница выглядит очень стильно и красиво.
"Красотка", "Очень стильно", "Стильное платье", "Все со вкусом: прическа, наряд, сумка, очки, поздравление" , - писали фолловеры.