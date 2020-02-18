Вт, 18.02.2020
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Дмитрий Дибров был экстренно госпитализирован

Дмитрий Дибров

ФОТО: https://www.instagram.com/dibrovdmitry/

17 февраля стало известно об экстренной госпитализации телеведущего Дмитрия Диброва прямо с кинопремьеры в Москве. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

Известно, что 60-летний Дибров упал в обморок. Как пишут журналисты помощь ему оказал Леонид Якубович, вызвавший медиков.

Очевидцы сообщают, что телезвезду откачивали прямо в кинотеатре. 

В разговоре с журналистами Дмитрий Александрович отметил, что чувствует себя гораздо лучше. Его оставят пока в больнице для дополнительной проверки. При этом он указал, что ему очень помог Леонид Якубович, который быстро среагировал в экстренной ситуации. Сам Якубович не считает, что сделал что-то сверхъестественное. 

"Ничего особенного не произошло. Его спасла скорая, ну а все остальное не имеет значения", - сказал Якубович. 

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