Дмитрий Дибров был экстренно госпитализирован

В разговоре с журналистами Дмитрий Александрович отметил, что чувствует себя гораздо лучше. Его оставят пока в больнице для дополнительной проверки. При этом он указал, что ему очень помог Леонид Якубович, который быстро среагировал в экстренной ситуации. Сам Якубович не считает, что сделал что-то сверхъестественное.