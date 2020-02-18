Дмитрий Дибров был экстренно госпитализирован

17 февраля стало известно об экстренной госпитализации телеведущего Дмитрия Диброва прямо с кинопремьеры в Москве. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Известно, что 60-летний Дибров упал в обморок. Как пишут журналисты помощь ему оказал Леонид Якубович, вызвавший медиков.
Очевидцы сообщают, что телезвезду откачивали прямо в кинотеатре.
В разговоре с журналистами Дмитрий Александрович отметил, что чувствует себя гораздо лучше. Его оставят пока в больнице для дополнительной проверки. При этом он указал, что ему очень помог Леонид Якубович, который быстро среагировал в экстренной ситуации. Сам Якубович не считает, что сделал что-то сверхъестественное.
"Ничего особенного не произошло. Его спасла скорая, ну а все остальное не имеет значения", - сказал Якубович.