4 вещи, которые нужно учитывать при выборе биологических продуктов

Более 2/3 хотели бы чаще употреблять биологическое продовольствие, однако 64% признают, что им не хватает информации о таких продуктах.

Спрос на биологические продукты растет. Доступность биопродуктов также улучшилась, их предлагают крупнейшие розничные сети, однако в предложении не всегда легко сориентироваться, поэтому бренд Danonki BIO в сотрудничестве со специалистом по питанию Лизете Пугой и руководителем Центра компетенции экодизайна Яной Симановской предлагают 4 пункта, на которые стоит обращать внимание, если хочется выбрать действительно биологический продукт.

1. На упаковке продукта должен быть логотип биологического сельского хозяйства Европейского союза или знак Latvijas Ekoprodukts

В соответствии с результатами опроса менее трети (28%) латвийцев знают, что логотип биологического сельского хозяйства Европейского союза (зеленый листик) говорит о том, что перед вами продукт биологического происхождения.

ФОТО: Пресс-фото

Жители соседних стран немного лучше осведомлены о значении этого символа, однако таких тоже не большинство: в Эстонии 47%, в Литве – 51%.

ФОТО: Пресс-фото

Местную латвийскую маркировку Latvijas Ekoprodukts ("Латвийский экопродукт") узнают чаще: она известна почти 2/3 жителей. Это самые распространенные в Латвии виды экомаркировки, которые гарантируют, что продукт сертифицирован и соответствует биологическим требованиям Европейского союза.

2. Нужно тщательно изучить список ингредиентов

Специалист по питанию Лизете Пуга при выборе продуктов рекомендует придерживаться простого плана:

"Все мы знаем, чего ожидаем от продукта, так что если на маркировке перечислены ожидаемые ингредиенты примерно в тех же пропорциях, как если бы мы его готовили сами, и в нем нет лишних добавок вроде синтетических красителей, консервантов и/или усилителей вкуса, его можно смело класть в корзину с покупками.

Биопродукты отличаются главным образом тем, что в них нет остатков пестицидов, а также синтетических пищевых добавок, которые могут спровоцировать различные аллергические реакции, особенно у маленьких детей.

Биопродукты содержат больше антиоксидантов, а в биологических молочных продуктах сравнительно больше жирорастворимых витаминов и жирных кислот омега-3, которые необходимы для зрения, работы мозга, сердца, опорно-двигательного аппарата, кроме того, они благоприятно сказываются на настроении".

3. Слова "натуральный продукт", "крестьянский продукт", "сделано в Латвии" и другие ничего не гарантируют

Люди часто заблуждаются, думая, что эти слова описывают продукты биологического происхождения, – на самом деле это не так. Лишь продукты из сертифицированных биологических сельских хозяйств или от сертифицированных производителей имеют право использовать такие ярлыки как "биологический", "экологический" или "органический".

Этикетка продукта должна обязательно содержать знак экомаркировки "зеленый листик" или другой сертифицированный знак.

Опрос свидетельствует о том, что каждый третий верит в миф, будто все выращенные в крестьянских хозяйствах продукты непременно являются биологическими, – стоит, однако, помнить о том, что не у всех крестьян есть биологическая сертификация.

Руководитель бренда Danonki BIO Анете Калниня отмечает, что, чтобы получить сертификат биопродукта, производитель или используемые им ингредиенты должны соответствовать строгим европейским требованиям. Местные или крестьянские продукты могут оказаться хорошим выбором, однако они не всегда будут биологическими.

4. На упаковке могут быть различные знаки, поэтому нужно проверять дважды

Зачастую производители помечают свои продукты внутренними знаками контроля, которые не зарегистрированы ни на государственном, ни на международном уровне.

"В проведенное исследование, в котором среди 10 различных символов нужно было распознать экомаркировку, был включен также зеленый логотип с надписью eco-friendly, который не говорит о биологическом происхождении продукта, – тем не менее, этот символ привлек внимание 46% респондентов, что почти в два раза больше, чем у "зеленого листика".