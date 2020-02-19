Видео: Иван Ургант и Елена Малышева спели дуэтом о коронавирусе

Телеведущая Елена Малышева стала гостьей программы Ивана Урганта "Вечерний Ургант". Во время эфира коллеги исполнили вместе песню о коронавирусе.
Малышева сидела за роялем и напевала песню о страшной болезни на мотив композиции Валерия Леонтьева "Ты меня не забывай".
Таким неординарным способом Елена Васильевна объясняла зрителям, как не заразиться опасным вирусом.
Иван Ургант же в этот момент подыгрывал телеведущей на гитаре.
Чтобы сохранить привычную танцевальную атмосферу передачи "Жить здорово!", соведущий Ивана Дмитрий Хрусталев исполнил несколько па в костюме вируса.
Кроме того, Ургант позволил себе в очередной раз пошутить по поводу новой программы Ксении Собчак "Док-ток".
"Самое главное - мыть руки и проветривать помещение. Вы же про коронавирус интересуетесь?" - спросила Ивана Малышева.
"Нет, я про приход Собчак на Первый канал, хотя это то же самое", - съязвил Ургант.