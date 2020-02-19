Ср, 19.02.2020
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Видео: Иван Ургант и Елена Малышева спели дуэтом о коронавирусе

Елена Малышева и Иван Ургант

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Телеведущая Елена Малышева стала гостьей программы Ивана Урганта "Вечерний Ургант". Во время эфира коллеги исполнили вместе песню о коронавирусе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Малышева сидела за роялем и напевала песню о страшной болезни на мотив композиции Валерия Леонтьева "Ты меня не забывай".

Таким неординарным способом Елена Васильевна объясняла зрителям, как не заразиться опасным вирусом.

Иван Ургант же в этот момент подыгрывал телеведущей на гитаре.

Чтобы сохранить привычную танцевальную атмосферу передачи "Жить здорово!", соведущий Ивана Дмитрий Хрусталев исполнил несколько па в костюме вируса. 

Кроме того, Ургант позволил себе в очередной раз пошутить по поводу новой программы Ксении Собчак "Док-ток". 

"Самое главное - мыть руки и проветривать помещение. Вы же про коронавирус интересуетесь?" - спросила Ивана Малышева.

"Нет, я про приход Собчак на Первый канал, хотя это то же самое", - съязвил Ургант.

Ранее Иван Ургант высмеял новое шоу Ксении Собчак

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