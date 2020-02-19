Шутить про Маэстро нельзя, а про РД можно: латвийский "Грэмми" завершился триумфом Instrumenti

Яркую и торжественную церемонию вели Мартиньш Даугулис и Каспарс Брейдакс, которые не переставали шутить на протяжении всего вечера. Благодаря этому мероприятие прошло в веселой и непринужденной атмосфере.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Отдельно стоит отметить диалог шоуменов про Рамонда Паулса, которому ранее вручили приз за пожизненный вклад в развитие музыки. Ведущие указали, что шутить про Маэстро запрещено. Особенно это касается шуток про денежные вложения артиста, ведь есть примета, что стоит держаться дальше от того банка, куда свои деньги несет Раймонд Вольдемарович.

Тем не менее Паулс был не единственным, про кого шутили в этот вечер. Даугулис и Брейдакс посоветовали всем целоваться как президент нашей страны Эгилс Левитс. Также прозвучало мнение, что на церемонии не помешало бы задействовать наших спортсменов. К примеру, латвийский баскетболист Янис Тимма нашел же себе занятие в новом клипе своей возлюбленной Анны Седоковой.

Ведущие вспомнили и легендарную Лайму Вайкуле. Артистку упомянули в контексте сладостей. Если бы речь шла не о конфетах, то можно было бы решить, что "той самой Лайме - 150 лет".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Особо яркой была шутка про Рижскую думу. Ведущий отметил, что чувствует себя лучше, чем улица Чака: "Этой шутке год, но она все еще актуальна. Улица Чака осталась в том же положении, что и год назад, а вот Рижская дума - нет".

"Потому, что ее больше нет", - тут же подхватил Мартиньш Даугулис.

Юмора на "Золотом микрофоне" хватало вдоволь! Артисты смело шутили на различные темы: про вирусы, новые рабочие места, министра культуры и аномально теплую зиму в Латвии.

Но вернемся к номинантам и узнаем, кто же получил больше всего статуэток:

Абсолютными лидерами стала группа Instrumenti:

Альбомом года признан диск Cilvēks, а песней года и радиохитом года стала композиция Visā visumā Visums ir viss. Четвертая награда вручена за концертную запись со стадиона "Даугава".

Лучшей песней по мнению торгового центра Origo стала композиция группы Bermudu Divstūris - Sarkanbaltsarkanais.

Лучшим клипом стало видео Дона - Es nāktu mājās.

ФОТО: TVNET

Премию в категории "Дебют" взяла Patrisha с альбомом Patrisha bija šeit.

Patrisha ФОТО: TVNET

Лучшим инди/альтернативным альбомом названа запись коллектива "Tribes of the City" - "Rust and Gold".

"Золотой микрофон" за Лучший джазовый альбом получил Денис Пашкевич, Кристиан Франк, Клаус Касгард и Карстен Ландор с альбомом Variations.

Лучшим альбомом электронной или танцевальной музыки признана запись артиста Kashuks - Last Echo.

Лучшим альбомом года в жанре хип-хоп стал Mildas īstais vārds ir Zelma артистки Viņa.

Viņa ФОТО: TVNET

Лучшим альбомом популярной музыки стала работа группы "Astro’n’out" Multivitamīnu multipaka, а лучшей рок или метал-группой названа Pienvedēja Piedzīvojumi с альбомом Nelaiks.

В этом году награды за пожизненный вклад получили звукорежиссер Карлис Пиннис и поэт Виктор Калниньш.

С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Галерея: Церемония премии "Золотой микрофон"

В сотрудничестве с ежегодной латвийской премией звукозаписи "Золотой микрофон", TVNET продолжает традицию награждать призом зрительских симпатий.

На этот раз на номинацию были выдвинуты пять артистов. среди них коллектив Pienvedēja piedzīvojumi, группа Juuk, проект ZeMe, рэп-певица Viņa, но

приз зрительских симпатий от заместителя главного редактора портала TVNET Яниса Жилде получил rolands če и xantikvariāts.

Внимание! ​Победитель получил не только приз и диплом, но и информационную поддержку от нашего портала для промо своего нового альбома, концерта или любой другой активности.