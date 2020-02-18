Государство официально перенимает здание Национальной оперы и балета

Министерство подчеркивает, что ЛНОБ продолжит работу в здании на бульваре Аспазияс, 3.

Дальнейшее содержание здания ЛНОБ будет обеспечиваться за счет дотаций Министерства культуры и собственных финансовых средств.

Принимая во внимание то, что раньше театр платил Рижскому самоуправлению арендую плату за использование здания, теперь эти средства можно будет использоваться для содержания здания.

Член правления Сандис Волдиньш сообщил, что в рамках бюджета театра на этот год планируется провести безотлагательные работы, связанные с улучшением системы пожарной безопасности. Проекты работ уже разработаны и утверждены, сейчас только уточняются технические требования.

Кабинет министров также указал, что здание будет безвозмездно передано Рижской думе, если оно больше не будет использоваться для осуществления функций государственного управления в сфере культуры.