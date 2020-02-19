"Нам лучше не общаться". Игорь Крутой о Лайме Вайкуле

Отвечая на вопрос издания, получил ли конфликт с Вайкуле какое-то развитие, Крутой ответил, что на данный момент с певицей он не общается.

"Конфликта нет. Инициатором пикировок в публичном поле был не я. В данный момент мы не поддерживаем никакой связи. Хотя понимаю, что Лайма — не посторонний для меня человек, мы вместе даже крестные внучки Раймонда Паулса — Моники. Но, мне показалось, что по отношению ко мне она повела себя не совсем этично. Поэтому, наверно, нам лучше не общаться", — сказал Крутой.

Продюсер также рассказал о своих фаворитах из современного поколения артистов, которых он бы отправил на "Евровидение" не раздумывая.