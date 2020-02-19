Агрессивная страсть в исполнении латышского красавчика растопит сердца рижанок

Агрессивный стиль танца в сочетании с хорошей музыкой и медлительной эротической пластикой гарантировано растопит сердца дам. Приходи 21 и 22 февраля в холл на Кипсале и насладись пикантным шоу!

Музыка, движение и танец – все это образует мир OJ. Танцевать он начал в возрасте 16 лет, фанатически увлекшись хип-хопом. В 22 года сексуальный танцовщик понял, что хочет изменить танцевальный стиль с большим упором на собственную мужественность. Так начался его путь в латышскую группу исполнителей стриптиза Male Empire Night_out Show.

Первое крупное выступление соблазнительного танцора состоялось именно на Кипсале, на подмостках фестиваля Erots 2016 и в первую очередь запомнилось жутким волнением перед выходом на сцену. OJ признает, что теперь получил основательную закалку и за пару секунд умеет определять, как именно надо танцевать для каждой женщины:

"Ярче всего в памяти отпечатались туры по Америке и выступление на сольном чемпионате Европы. Но я не разочарую и посетителей фестиваля Erots 2020! Это однозначно будет одним из моих лучших представлений!"

OJ требователен к себе и прекрасно знает, как надо работать, чтобы чего-то добиться. Его спортивная фигура тоже стала результатом многих часов пропитанного потом труда в спортзале. Торс атлета и загадочный взгляд чаруют тысячи девушек по всему миру. Каждое утро его истории из душа в сети Instagram воспламеняют женские сердца на целый день вперед. Даже слюнки текут! Можем шепнуть, что его сердце до сих пор свободно. Неотразимый соблазнитель лучшим отдыхом считает путешествия.

Фестиваль Erots - не просто мероприятие, а незабываемое приключение! Безупречные мужские и женские тела в стрип-шоу и представлениях на любой вкус, мастер-классы, головокружительная вечеринка, консультации компетентных специалистов и конкурсы с соблазнительными призами! Фестиваль приглашает всех – и одиночных посетителей, и пары, и компании друзей или знакомых.

Встречайтесь и фотографируйтесь с очаровательными актрисами и актерами, расслабляйтесь в расширенной танцевальной зоне, а в перерывах между шоу участвуйте в увлекательных конкурсах! В зоне SexyStyle Academy изучайте анатомию и психологию чувственности, осваивайте утонченные эротические техники и черпайте вдохновение для новых сексуальных экспериментов.

Ощущайте, наслаждайтесь, познавайте и вдохновляйтесь!

Кроме того, на фестивале Erots вы сможете выбрать эротическое белье, разнообразные игрушки для любовных утех, массажные масла, средства для усиления интимных ощущений, фильмы для взрослых и другие соблазнительные вещи.

Вход с 18 лет! Билеты продаются в кассах Biļešu serviss по всей Латвии (www.bilesuserviss.lv), а также на сайте www.bezrindas.lv.