В Латвии станет на один пансионат меньше. Это приведет к сокращению работников

Министерство благосостояния с 1 июля этого года предлагает реорганизовать государственный центр социального ухода Vidzeme, присоединив его к центру Zemgale.
Как сообщила агентству LETA советник министра благосостояния Рамоны Петравичи (KPV LV) по вопросам коммуникации Лиесма Калве, на общественное обсуждение передан проект распоряжения Кабинета министров, предусматривающий вышеупомянутые изменения.
"Сокращение учреждений и работников государственного управления является не только задачей плана государственных реформ, но и одной из основных установок предвыборной программы партии KPV LV. Мы начали ее успешную реализацию и шаг за шагом продвигаемся вперед", - заявила министр благосостояния.
В настоящее время в государственном центре социального ухода Vidzeme работают 378 человек, а услуги там получают 652 клиента. В центре социального ухода Zemgale заняты 464 работника, услуги там получают 749 клиентов.
В ходе реорганизации планируется объединение администраций учреждений. После объединения будет оценен объем работы, выполняемый отдельными работниками, и их обязанности. После реорганизации число работников центров социального ухода сократится.
В настоящее время в подчинении Министерства благосостояния находятся пять центров социального ухода - Rīga с шестью филиалами, Kurzeme с шестью филиалами, Zemgale с пятью филиалами, Latgale с пятью филиалами и Vidzeme с тремя филиалами. После объединения центров Vidzeme и Zemgale в подчинении министерства останутся четыре центра социального ухода - Rīga, Kurzeme, Zemgale и Латгале.
По мнению министерства, в результате изменений ресурсы в государственном управлении будут использоваться с большей пользой, а жители будут получать более качественные услуги.