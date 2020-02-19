"Жалею об этом больше всего". Бен Аффлек о разводе, алкоголизме и ненависти к себе

В интервью изданию голливудский актер признался, что с проблемами в семье столкнулся еще в раннем детстве — отец часто и много пил, двое других его родственников покончили жизнь самоубийством, еще один страдал героиновой зависимостью. По словам Аффлека, психологические проблемы он испытывал и сам — даже когда стал успешным актером и режиссером.

"Ты пытаешься забыться с помощью еды, алкоголя, секса, азартных игр, покупок — чего угодно. Но все это в итоге делает твою жизнь только хуже.

А потом ты пытаешься избавиться уже не от того дискофорта, что был, а от этого — еще более сильного. И вот здесь и начинается настоящая боль. Рождается порочный цикл, который ты не в силах прервать. По крайней мере, так было со мной", — признался актер.

По словам Аффлека, серьезных проблем с алкоголем у него не было до тех пор, пока не начал разваливаться его брак с Дженнифер Гарнер. В 2018 году пара развелась, в их браке родилось трое детей.

"Больше всего в своей жизни я сожалею об этом разводе. Стыд сам по себе очень токсичен. У него нет позитивного побочного продукта. Ты просто долгое время варишься в ненависти к себе и живёшь с заниженной самооценкой", — сказал Аффлек.