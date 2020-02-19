Собрание KPV LV 8 февраля не имело права принимать решения

UR дает партии время для устранения недочетов, то есть созыва нового собрания.

Как рассказала представитель UR Даце Зандфелде, государственный нотариус в среду, 19 февраля, постановил отложить регистрацию решений собрания KPV LV об изменениях в составе правления и в уставе.

При проведении повторного собрания не были соблюдены сроки его созыва, поэтому собрание не было правомочно принимать решения, пояснила Зандфелде.

Срок на устранение нарушений дан до 20 апреля.