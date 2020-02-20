"Гламурный Кузя": пользователей Сети повеселило новое фото лохматой Лободы

Поклонники требуют у Лободы объявить дату выхода клипа на трек "Новый Рим". Однако звезда этого не делает и интригует подписчиков, публикуя новые снимки со съемки обложки песни. 19 февраля Лобода показала итоги необычного бьюти-преображения.

На чёрно-белой фотографии исполнительница позирует в лохматой шубе и с пышной прической. Фанаты не стали сдерживаться:

"Гламурный Кузя", "Умеете же вы нас удивлять", "Ну прям Пугачева", "Скорее Леди Гага", "На Агузарову похожа", "Как будто Шер", "Афганская борзая!", "Вылитая Джей Ло", — писали подписчики в комментариях.