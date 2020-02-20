"Гламурный Кузя": пользователей Сети повеселило новое фото лохматой Лободы

Певица Светлана Лобода подогревает интерес поклонников к выходу нового клипа. Дата релиза до сих пор не сообщается, но звезда дала новый повод для обсуждения, продемонстрировав себя в Instagram с новой прической. Она, кстати, очень повеселила фанатов.
Поклонники требуют у Лободы объявить дату выхода клипа на трек "Новый Рим". Однако звезда этого не делает и интригует подписчиков, публикуя новые снимки со съемки обложки песни. 19 февраля Лобода показала итоги необычного бьюти-преображения.
На чёрно-белой фотографии исполнительница позирует в лохматой шубе и с пышной прической. Фанаты не стали сдерживаться:
"Гламурный Кузя", "Умеете же вы нас удивлять", "Ну прям Пугачева", "Скорее Леди Гага", "На Агузарову похожа", "Как будто Шер", "Афганская борзая!", "Вылитая Джей Ло", — писали подписчики в комментариях.
Как сообщалось, совсем недавно Лобода во время выступления на Big Love Show 2020 попыталась закинуть ногу за голову, чем вызвала недоумение у зрителей, которые заподозрили ее в нетрезвом состоянии. Видео с танцем певицы появилось на YouTube.