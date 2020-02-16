"Пьяные" танцы Светланы Лободы вызвали вопросы у ее поклонников. Артистка объяснилась

Эти странные танцы произошли во время исполнения песни "Новый Рим". Сначала певица пыталась танцевать на одной ноге и шаталась, а резко потянула ногу к голове и стала падать.

В Сети появились десятки комментариев зрителей, которые не могли понять,что происходит с артисткой. Кто-то предположил, что - это лишь часть номера и Лобода слишком увлеклась исполнением песни, а кто-то и вовсе решил, что Светлана рискнула выйти на сцену в подпитии или под чем-то.

Видео: Светлана Лобода на Big Love Show

Позже артистка опубликовала на своей странице фрагмент кастинга в группу "ВИА Гра", где ее движения во время танца столь же дерзкие и хаотичные.

""Пьяные" танцы начались еще 16 лет назад", - написала Лобода под видео.

"Сапоги опасные", "Уже тогда все поняли, кто будет строить новый Рим", "Ну честно, танец и вправду смотрелся как-то странно", "Человек, который "не виновен" оправдываться не будет", - писали фолловеры.