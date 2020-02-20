Чт, 20.02.2020
В основном напирали на то, что я весь из себя такой ботаник, дрыщ, хлюпик и из-за длинных волос говорили типа: "Пацан, да тебя там изнасилуют, потому что ты с длинными волосами". Вот что-то такое. Тяжело было. Андрей Баршай, обвиняемый по "московскому делу"
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  • "Трава - не наркотик, она натуральная": Дана Борисова о жизни с мужем-наркоманом
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"Трава - не наркотик, она натуральная": Дана Борисова о жизни с мужем-наркоманом

Дана Борисова

ФОТО: https://www.instagram.com/danaborisova_official/?hl=en

Ранее сообщалась, что российская телеведущая Дана Борисова готовится к выпуску автобиографии. Издание StarHit.ru опубликовало фрагменты некоторых глав. 

Андрей Трощенко был соседом Борисовой. Она считала его привлекательным, порядочным и добрым. Единственный минус - мужчина был наркоманом со стажем. 

"Ежедневно Андрей курил "плюшки", всегда находился под действием травки, нетрезвый садился за руль, утверждая, что так "легче сосредоточиться", - цитируют журналисты Дану. 

Блондинка вспоминает, что часто от него слышала фразу: "Трава – не наркотик, она натуральная, природная, растет на земле, лечит все заболевания".

Борисова в своей книге подчеркивает, что марихуана в сочетании с алкоголем быстро приводит к распаду личности. Андрей же начал курить еще в детстве. Дана пишет, что бывали дни, когда экс-супруг позволял себе наркотики потяжелее - "марки" и "экстази". Правда, блондинка не помнит, чтобы мужчина когда-либо нарушал закон под их воздействием. 

Когда Дана познакомилась с Андреем, он был женат. В те годы она часто сидела на амфетамине - это помогало ей бодрствовать и выдерживать плотные съемочные дни. После случайного знакомства, Борисова поняла, что рядом "брат по разуму". Телеведущей захотелось увести мужчину из семьи любой ценой.

Сначала Борисова сделала так, чтобы мужчина находился в России легально. Позже поселила его у себя и приодела, чтобы он соответствовал ее статусу. 

"Интима у нас на тот момент еще не было, отношения были возвышенными, а пиком доверия стало то, что я попросила Андрея раздобыть для меня амфетамин", - призналась Дана на страницах книги. 

Ранее Борисова откровенно рассказала, как желание похудеть привело к зависимости. 

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