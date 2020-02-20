"Трава - не наркотик, она натуральная": Дана Борисова о жизни с мужем-наркоманом

Андрей Трощенко был соседом Борисовой. Она считала его привлекательным, порядочным и добрым. Единственный минус - мужчина был наркоманом со стажем.

"Ежедневно Андрей курил "плюшки", всегда находился под действием травки, нетрезвый садился за руль, утверждая, что так "легче сосредоточиться", - цитируют журналисты Дану.

Блондинка вспоминает, что часто от него слышала фразу: "Трава – не наркотик, она натуральная, природная, растет на земле, лечит все заболевания".

Борисова в своей книге подчеркивает, что марихуана в сочетании с алкоголем быстро приводит к распаду личности. Андрей же начал курить еще в детстве. Дана пишет, что бывали дни, когда экс-супруг позволял себе наркотики потяжелее - "марки" и "экстази". Правда, блондинка не помнит, чтобы мужчина когда-либо нарушал закон под их воздействием.

Когда Дана познакомилась с Андреем, он был женат. В те годы она часто сидела на амфетамине - это помогало ей бодрствовать и выдерживать плотные съемочные дни. После случайного знакомства, Борисова поняла, что рядом "брат по разуму". Телеведущей захотелось увести мужчину из семьи любой ценой.

Сначала Борисова сделала так, чтобы мужчина находился в России легально. Позже поселила его у себя и приодела, чтобы он соответствовал ее статусу.

"Интима у нас на тот момент еще не было, отношения были возвышенными, а пиком доверия стало то, что я попросила Андрея раздобыть для меня амфетамин", - призналась Дана на страницах книги.